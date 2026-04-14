Governo dos EUA divulga foto de Ramagem preso

O governo dos Estados Unidos divulgou a imagem do ex-deputado federal Alexandre Ramagem após sua prisão por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE), nessa segunda-feira (13).

A foto, conhecida como mugshot, aparece ao lado do nome do ex-parlamentar no site oficial do órgão. Na ficha, constam dados como sexo, idade, raça e a unidade onde ele está detido. A descrição indica que a prisão ocorreu por questões migratórias, sem detalhamento das acusações.

Nesta terça-feira (14), o nome de Ramagem já podia ser localizado no sistema online de detentos da agência, que também disponibiliza contatos para familiares. Ao lado do nome, aparece a sigla “NMN” (no middle name), indicando ausência de nome do meio.

Segundo informações preliminares, ele foi preso em Orlando, na Flórida, e encaminhado a um centro de detenção na cidade. As autoridades brasileiras foram notificadas por volta das 12h (horário de Brasília).

De acordo com a Polícia Federal, a detenção está relacionada à situação migratória irregular do ex-deputado, e o governo brasileiro aguarda definições sobre o processo de retorno ao país. A corporação afirma que a prisão decorre de cooperação internacional entre Brasil e Estados Unidos no combate ao crime organizado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ramagem é considerado foragido da Justiça brasileira após deixar o país mesmo proibido, depois de ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal a mais de 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Ele é apontado como integrante do núcleo central da articulação que buscava manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder.