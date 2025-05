Gusttavo Lima marcou presença no “Leilão JBJ Ranch & Amigos Special Edition 4ª Temporada”, realizado neste domingo (18/5) em Nazário, interior de Goiás. Sempre carismático, o cantor fez piada diante das câmeras: “Saí de casa para tomar cachaça e comprei dois cavalos”. A resposta veio em tom bem-humorado do narrador do evento: “Nada que umas parcelas para a frente não facilitem a vida do peão”.

Muito além dos palcos, Gusttavo Lima vem consolidando seu nome também no agronegócio. No Haras Embaixador, uma de suas propriedades rurais, o artista se dedica à criação de cavalos da raça Friesian — conhecidos por sua elegância, pelagem negra e temperamento dócil. O haras leva o apelido artístico do cantor e abriga alguns dos animais mais valorizados do país, com exemplares que podem chegar a R$ 2,5 milhões.

Gusttavo Lima – Reprodução / Redes Sociais Gusttavo Lima – Reprodução / Redes Sociais Gusttavo Lima – Reprodução / Redes Sociais Gusttavo Lima – Reprodução / Redes Sociais

Investimento milionário no campo

A aquisição dos dois novos cavalos durante o leilão reforça a estratégia do cantor de expandir sua atuação no setor rural. Além da criação de equinos, ele também investe em gado de alta linhagem e agricultura. O Haras Embaixador já se tornou referência nacional na criação de Friesians e, recentemente, promoveu seu primeiro leilão próprio, movimentando o mercado de cavalos de elite no Brasil.

De estrela sertaneja a referência no agronegócio

Com um perfil cada vez mais voltado ao empreendedorismo no campo, Gusttavo Lima mostra que o sucesso vai muito além da música. Suas iniciativas no universo rural somam milhões e colocam o cantor entre os principais nomes do agronegócio ligado ao entretenimento no Brasil.

The post Gusttavo Lima compra dois cavalos em leilão e brinca: “Saí para tomar cachaça e voltei com dois cavalos” appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.