Músicas de Ronaldinho Gaúcho bombam no Spotify durante a Copa

Desde o início da Copa do Mundo, pelo menos 15 faixas de Tropa do Bruxo, projeto musical de Ronaldinho Gaúcho, tiveram crescimento superior a 40% no número de reproduções no Spotify.

Entre os maiores avanços estão "Dentro da B", de MC Nego Jhey, que cresceu 162,8%, "Lokinha", de MC Menor JP, que cresceu 154,1%, e "Abracadabra", de Bruxo 021, com 111,5%. Também ultrapassaram a marca de 90% de crescimento "Proibido celular" e "Terror de invejoso".

Os dados do Spotify mostram ainda que 67% dos ouvintes da Tropa do Bruxo pertencem à Geração Z. A audiência do projeto também tem alcance internacional: os 15 países que mais consomem as músicas reúnem sete idiomas diferentes.

No acumulado de 2026, as faixas mais ouvidas do projeto incluem "Baile do bruxo", "TUMBÁTUM", "Sorrisin de canto", "Terror de invejoso" e "Baile do Bruxo (Arrochadeira)". Segundo os dados da plataforma, o período de maior atenção ao futebol também impulsionou o desempenho do catálogo musical associado ao ex-jogador.

Ídolo do futebol brasileiro, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho também tem prolífica atuação no universo da música. O pentacampeão do mundo canta, produz e é compositor de sucessos no samba, rap, funk e sertanejo.

Ronaldo de Assis Moreira, o nome de batismo do ex-atleta, tem 91 músicas registradas em seu nome como compositor no Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). Em outras 32 faixas, ele é um dos intérpretes.

"Agora Perdeu", lançada em 2015 pelo grupo Bom Gosto, tem quase 50 milhões de reproduções apenas no Spotify. Assim como "No meu quintal", lançada pela banda Pique Novo, com participação de Péricles.

A cantora Iza gravou uma música de autoria de Ronaldinho Gaúcho em parceria com outros dois compositores, "Você não vive sem mim", em seu álbum de estreia, "Dona de mim", de 2018. A faixa, um R&B, acumula quase 5 milhões de plays no Spotify.

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Um dos momentos mais marcantes da carreira musical de Ronaldinho Gaúcho veio com "Vamos beber". O ex-camisa 10 não compôs, mas cantou e atuou no clipe da música, escrita e produzida por Dennis DJ, do funk, com participação da dupla sertaneja João Lucas e Marcelo.