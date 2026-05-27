Totalmente recuperada, Adélia Prado recebe alta de hospital

A escritora mineira Adélia Prado, de 90 anos, recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (27/5). Segundo boletim divulgado pelo Hospital São Judas Tadeu, em Divinópolis, onde estava internada, a poeta apresenta “excelente condição clínica”.

De acordo com a nota assinada pelo médico Christian Alessandro Nery Freitas, Adélia não apresenta sinais de infecção sistêmica ou congestão e mantém estabilidade hemodinâmica, além de “excelente condição cardiorrespiratória”.

A internação ocorreu para o tratamento de um quadro infeccioso, que, segundo o hospital, aparenta estar completamente resolvido.

Ainda conforme o comunicado, a decisão pela alta foi tomada durante reunião com participação das equipes médica, de enfermagem, fisioterapia e nutrição.

Esta foi a segunda internação de Adélia Prado em 2026. No último dia 15 de maio, o hospital já havia informado que a escritora apresentava “boa evolução clínica” no tratamento da uma infecção, com perspectiva de alta para os dias seguintes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em janeiro deste ano, Adélia também precisou ser hospitalizada após sofrer uma queda em casa. Na ocasião, a escritora teve fraturas no fêmur, no punho e no cotovelo. Passou por duas cirurgias e permaneceu internada por cerca de 20 dias. A alta deste episódio foi anunciada em fevereiro.