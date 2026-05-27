Filha de Palomma Duarte diz que mãe tentou afastá-la da carreira de atriz

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Filha de dois nomes conhecidos da televisão brasileira, Ana Clara Winter cresceu cercada pelos bastidores da dramaturgia - mas isso não significa que teve apoio imediato para seguir o mesmo caminho dos pais. Em participação no podcast Nepograma, a jovem contou que Palomma Duarte tentou desencorajá-la da carreira artística por receio das dificuldades do mercado.

"A minha mãe fez tudo o que podia para que eu não seguisse essa profissão", contou Ana Clara, aos risos. Segundo ela, a resistência vinha mais de uma preocupação prática do que de falta de incentivo. "Ela conhece muito bem esse meio, sabe como é difícil viver de arte no Brasil."

Filha de Palomma com o ator Marcos Winter, Ana Clara revelou que chegou a receber convites para atuar em novelas ainda na infância, mas a mãe preferiu não permitir sua entrada tão cedo na televisão. "Minha mãe travou mesmo. Hoje eu consigo entender completamente esse lugar dela. Era preocupação."

Enquanto Palomma tentava apresentar uma visão mais pé no chão da profissão, Marcos Winter assumia um papel mais entusiasmado. "Meu pai sempre me incentivou muito. Minha mãe também incentiva, claro, mas ela trazia mais a realidade das coisas", explicou.

Apesar das tentativas da família de afastá-la da atuação, Ana Clara decidiu insistir no desejo de trabalhar com arte. Atualmente, ela se dedica ao teatro e montou uma companhia ao lado de outros atores, com quem vem encenando espetáculos independentes.

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Segundo a jovem, foi justamente convivendo com os desafios da profissão que ela passou a entender melhor os medos da mãe. "Hoje eu tenho muito mais consciência de como é complicado esse mercado".