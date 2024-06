Durante o lançamento de sua própria marca de moda na segunda-feira (10/6), Sasha Meneghel não hesitou em se definir como uma ‘nepobaby’, palavra que mistura os termos “nepotismo” e “baby” para definir jovens artistas cujas carreiras seriam facilitadas por conta dos pais, padrinhos ou parentes famosos.

Filha de Xuxa Meneghel e Luciano Szafir, Sasha reconheceu que talvez seja o exemplo mais emblemático do termo no Brasil. “Eu sou nepobaby sim, e quero dizer que sou A nepobaby. Reconheço os privilégios que tenho, privilégios imensos de poder juntar tanta gente incrível aqui, de contatos que naturalmente recebi na vida por ser uma nepobaby”, explicou em uma entrevista ao site FFW.

A jovem destacou que não se incomoda com as críticas que sugerem que seu caminho na indústria da moda tenha sido facilitado por ser filha de Xuxa, mas reconhece o desafio: “Agora, é o que vou fazer com tudo isso, com essas oportunidades que tenho na mão. Espero ter mostrado um pouquinho com a [marca] Mondepars. A minha vida inteira recebi críticas, mas tenho recebido muito mais amor, olho mais para isso do que para qualquer feedback negativo”, acrescentou.

O termo ‘nepobaby’ surgiu em discussões em fóruns da internet, como o Reddit, mas ganhou maior notoriedade após uma reportagem da revista norte-americana The New Yorker abordar o tema. A publicação destacou alguns casos de atores que ingressaram em Hollywood com uma ‘ajudinha’ dos pais famosos, como Jaden Smith, filho de Will Smith, por exemplo.

Aqui no Brasil, o termo já foi associado aos filhos e netos de Gilberto Gil, que formam a banda Gilsons e levaram dois troféus no Prêmio da Música Brasileira de 2023.

Os ‘nepobabies’ são frequentemente alvo de piadas por humoristas nas redes sociais. O perfil Malhassaum, formado por Dig Verardi e Fernanda Fuchs, viralizou ao ironizar o privilégio dos parentes de famosos e a bolha social da zona sul carioca. Assista: