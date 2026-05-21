O que assistir no Prime Video em maio de 2026: 5 séries em destaque para maratonar

Maio está recheado de grandes lançamentos e despedidas aguardadas no Prime Video. Com um catálogo cada vez mais robusto, escolher a próxima maratona pode ser uma tarefa difícil. Para te ajudar, selecionamos cinco produções que estão dominando as conversas e as telas dos assinantes, incluindo novas temporadas, estreias inéditas e o final de séries aclamadas.

A lista contempla produções que se destacam pela audiência, crítica ou pelo burburinho gerado nas redes sociais. São histórias que prometem prender sua atenção, ideais para quem busca uma nova maratona ou apenas quer ficar por dentro do que está fazendo sucesso no momento. Confira as indicações.

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Produções que valem o play

Citadel - 2ª Temporada: Lançada oficialmente no dia 06 de maio de 2026, a segunda temporada do thriller de espionagem expande o universo da agência global. Com mais ação e intrigas, a trama continua acompanhando os agentes de elite que tentam recuperar suas memórias e combater uma nova ameaça, consolidando-se como um dos grandes investimentos da plataforma.

The Boys - Final da 5ª Temporada: Este mês marca a despedida de uma das séries mais aclamadas do Prime Video. O final da quinta e última temporada de “The Boys” promete um desfecho explosivo para a saga dos rapazes contra os super-heróis corruptos da Vought, que já pode ser conferido desde o dia 20.

Spider-Noir: Uma das estreias mais aguardadas do ano, esta série em live-action traz Nicolas Cage no papel do Homem-Aranha dos anos 1930. A produção explora uma versão mais sombria e detetivesca do herói em uma Nova York mergulhada na Grande Depressão, com uma estética visual única e uma trama envolvente que conquistou a crítica. O lançamento está previsto para o dia 27 de maio.

Belas Maldições - 3ª Temporada: A série retornou em 13 de maio de 2026 com um formato especial: um único episódio final de 90 minutos. A decisão veio após controvérsias na produção, garantindo um desfecho digno para a jornada do anjo Aziraphale e do demônio Crowley na tentativa de evitar, mais uma vez, o apocalipse.

Off Campus/Amores Improváveis: Baseada na famosa série de livros de Elle Kennedy, a adaptação “Off Campus” (lançada no Brasil como “Amores Improváveis”) estreou em 13 de maio e rapidamente conquistou os fãs do gênero new adult. A trama acompanha a vida de um grupo de jogadores de hóquei universitários e seus romances, misturando drama, humor e paixão.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.