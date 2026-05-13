Prime Video lança ‘Amores improváveis’, na onda dos romances de hóquei

Adaptações literárias vêm se tornando, cada vez mais, um investimento seguro das plataformas de streaming, principalmente quando o alvo é o público jovem adulto. A aposta da vez é “Amores improváveis”, ou “Off campus”, produzida pelo Prime Video, que estreia nesta quarta-feira (13/5).

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Criada pela canadense Elle Kennedy, a série de livros acompanha jogadores de hóquei da fictícia Universidade Briar e suas respectivas vidas amorosas. A franquia principal reúne cinco volumes e se expandiu em mais oito, distribuídos em duas séries derivadas, consolidando um universo literário robusto ao redor dos personagens originais.



A primeira temporada de “Off campus” será a adaptação do primeiro volume da franquia, intitulado “O acordo”, publicado em 2015. A trama segue a estudante de música Hannah Wells (Ella Bright) e o capitão do time de hóquei Garrett Graham (Belmont Cameli), que decidem viver um namoro falso para que ambos se beneficiem do combinado. Ela o ajuda nos estudos e ele desperta ciúmes no crush dela. O desenrolar dessa parceria não é surpresa para quem conhece o gênero – é romance.



O namoro falso e a ideia de que opostos se atraem são duas das estruturas narrativas mais repetidas nos romances. Esses recursos, que moldam o enredo e o relacionamento dos personagens, são chamados pelos leitores de “tropes literários”. Essa espécie de classificação ajuda o leitor a saber o que esperar de uma obra, além de facilitar a busca por títulos que sigam padrões semelhantes.



Tik Tok

Com uma base de fãs fiel, a série de livros virou um fenômeno do TikTok durante e após a pandemia. Leitores aficionados viralizaram ao compartilhar reações e percepções sobre a obra, especialmente sobre as cenas de sexo, o que impulsionou a popularização da franquia entre novos leitores.



Diferentemente de outros romances juvenis, entretanto, a série criada por Kennedy caminha para uma atmosfera mais madura, com personagens que lidam com desafios reais nas descobertas pessoais, na compreensão das emoções e nas escolhas de vida.



A franquia de Kennedy também foi um marco no mercado literário ao criar um espaço que ficaria conhecido como o “subgênero de romances de hóquei”. Desde então, outros títulos seguindo a mesma fórmula surgiram, como “Rivalidade ardente”, adaptada pela HBO Max, e a série “Off the ice”, da canadense Bal Khabra.



Toda a popularidade acumulada pela franquia ao longo dos anos fez com que o Prime Video apostasse alto na produção. Assim, antes mesmo de chegar à plataforma, a série já foi renovada para uma segunda temporada. O formato deve seguir o mesmo padrão dos livros, em que cada volume é centrado em um casal diferente, algo já visto em “Bridgerton”, da Netflix.



O Prime Video tem experiência consolidada em adaptações literárias voltadas ao público jovem. O maior case de sucesso até o momento é a série “O verão que mudou minha vida”, baseada nos livros de Jenny Han. A produção acompanha o triângulo amoroso da jovem Belly Conklin com os irmãos Conrad e Jeremiah Fisher.



A terceira e última temporada, lançada em 2025, manteve o nome do streaming em alta por três meses consecutivos, com fãs divididos entre os irmãos sob as hashtags #TeamConrad e #TeamJeremiah nas redes sociais. A receptividade foi tão grande que a plataforma decidiu desenvolver um derivado em forma de filme, ainda sem data de lançamento.



Audiência

Outro título do Prime Video que rendeu retornos expressivos foi “Maxton Hall”, baseada nos livros da alemã Mona Kasten. Na primeira semana de lançamento, em maio de 2024, a produção registrou a maior audiência global para uma produção original internacional na plataforma. No Brasil, a série chegou antes mesmo da tradução do livro, posteriormente publicado pela Editora Alt, selo da Globo Livros, em outubro do mesmo ano.



O catálogo jovem adulto de adaptações do Prime Video inclui ainda “Mentirosos” e a trilogia espanhola “Culpados”, com os filmes “Minha culpa”, “Sua culpa” e “Nossa culpa”.



O avanço do Prime Video nesse segmento acontece em um momento em que a concorrência desacelerou nas produções focadas em jovens adultos. Depois de lançar séries de peso como “Eu nunca”, “Sex education” e “Elite”, a Netflix reduziu o ritmo na corrida. Atualmente, a plataforma mantém a produção apenas de “Com carinho, Kitty”, spin-off de “Para todos os garotos que já amei”, também da autora Jenny Han. (Natália Santos)

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“AMORES IMPROVÁVEIS”

(EUA, 2026) Criação: Louisa Levy. Com Ella Bright, Belmont Cameli e Jalen Thomas Brooks. Classificação: 16 anos. Estreia nesta quarta-feira (13/5), no Amazon Prime Video.