‘O agente secreto’ é o grande vencedor dos Prêmios Platino, no México

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Riviera Maya, México - Um ano após ter dado início a sua vitoriosa trajetória em Cannes, “O agente secreto” continua fazendo história. Neste sábado (9/5), o longa levou oito troféus na 13.a. edição dos Prêmios Platino Xcaret, incluindo os de Melhor Filme, Direção e Roteiro, para Kleber Mendonça Filho, e Ator para Wagner Moura – este tanto no voto do júri quanto no popular.

Somados aos prêmios de Melhor Novela, para “Beleza fatal”, e Documentário, para “Apocalipse nos trópicos”, de Petra Costa, o Brasil foi o grande vencedor da premiação dedicada à produção audiovisual ibero-americana.

Kleber Mendonça Filho subiu ao palco do Teatro Tlachco quatro vezes. Para agradecer pelo de Roteiro, lembrou-se que vivemos em um momento “de mentiras no mundo”, e que o cinema “é um instrumento poderoso” quando realizado com “verdade e honestidade social, humana e política”.

Dedicou o prêmio de Direção à mulher, a produtora Emilie Lesclaux, a primeira leitora de suas histórias, e também a Wagner Moura. O cineasta pernambucano afirmou que quer o ator em seu próximo longa. Emilie foi quem abriu os agradecimentos de Melhor Filme, falando sobre o “orgulho de ser parte da comunidade audiovisual ibero-americana”.

Wagner Moura está filmando na Espanha, por isto não veio ao México, explicou Kleber. O cineasta leu uma mensagem enviada pelo ator. “Amo os Prêmios Platino, ver a nossa cinematografia ser celebrada, encontrar amigos, descobrir talentos, filmes e trabalhadores do cinema falado em espanhol e em português. Amo cada vez que percebo o Brasil integrado a uma cultura mais abrangente, e que também é nossa.”



O cineasta foi pego de surpresa com o restante da mensagem escrita por Wagner. “Ao porta-voz dessa mensagem, esse diretor gênio, grande amigo, grande artista, esse homem sensual, te amo Kleber Mendonça”, o próprio leu, visivelmente envergonhado.



Dois dias atrás “O agente secreto” já havia vencido três categorias técnicas: Música, Direção de Arte e Montagem.



Diretora de “Beleza fatal”, eleita a Melhor novela do Platino, Maria de Médicis dedicou o prêmio a Dennis Carvalho, morto em fevereiro. “Meu mestre”, disse ela, se lembrando “do amor do brasileiro pela novela”. Ela acrescentou: “É um gênero que deve ser valorizado”. O segundo ano da produção foi confirmado pela HBO Max, mas ainda sem previsão de estreia.



Na seara da televisão, a argentina “O eternauta” levou três prêmios. A cultuada adaptação da obra de Héctor Oesterheld levou os Platino de Melhor Série, Criador e Ator, este último para Ricardo Darín. A segunda temporada da produção da Netflix está confirmada para 2027.

Jovens atores que correram mundo em sucessos da Netflix, André Lamoglia (“Elite” e “Os donos do jogo”) e Christian Malheiros (“Sintonia”) foram apresentadores da noite. Vice-presidente da Academia Brasileira de Cinema, Bárbara Paz também estava na plateia.

Vencedores

. Cinema

Melhor filme: “O agente secreto” (Brasil)

Melhor direção: Kleber Mendonça Filho

Melhor ator: Wagner Moura, por “O agente secreto”

Melhor atriz: Blanca Soroa, por “Os domingos” (Espanha)

Melhor roteiro: Kleber Mendonça Filho

Melhor comédia: “La cena” (Espanha)

Melhor animação: “Olivia e as nuvens” (República Dominicana)

Melhor documentário: “Apocalipse nos trópicos”, de Petra Costa (Brasil)

Melhor filme de estreia: “Surda” (Espanha)



. TV



Melhor Série: “O eternauta” (Argentina)

Melhor Criador de série: Bruno Stagnaro (“O eternauta”)

Melhor ator: Ricardo Darín (“O eternauta”)

Melhor Atriz: Paulina Gaitán (“As mortas”, México)

Melhor novela: “Beleza fatal” (Brasil)

Platino de Honra: Guillermo Francella

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A repórter viaja a convite dos Prêmios Platino