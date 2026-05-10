‘O agente secreto’ é o grande vencedor dos Prêmios Platino, no México
Filme de Kleber Mendonça Filho venceu oito troféus. Novela ‘Beleza fatal’ e documentário ‘Apocalipse nos trópicos’ também foram premiados
compartilheSIGA
Riviera Maya, México - Um ano após ter dado início a sua vitoriosa trajetória em Cannes, “O agente secreto” continua fazendo história. Neste sábado (9/5), o longa levou oito troféus na 13.a. edição dos Prêmios Platino Xcaret, incluindo os de Melhor Filme, Direção e Roteiro, para Kleber Mendonça Filho, e Ator para Wagner Moura – este tanto no voto do júri quanto no popular.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Somados aos prêmios de Melhor Novela, para “Beleza fatal”, e Documentário, para “Apocalipse nos trópicos”, de Petra Costa, o Brasil foi o grande vencedor da premiação dedicada à produção audiovisual ibero-americana.
Leia Mais
Kleber Mendonça Filho subiu ao palco do Teatro Tlachco quatro vezes. Para agradecer pelo de Roteiro, lembrou-se que vivemos em um momento “de mentiras no mundo”, e que o cinema “é um instrumento poderoso” quando realizado com “verdade e honestidade social, humana e política”.
Dedicou o prêmio de Direção à mulher, a produtora Emilie Lesclaux, a primeira leitora de suas histórias, e também a Wagner Moura. O cineasta pernambucano afirmou que quer o ator em seu próximo longa. Emilie foi quem abriu os agradecimentos de Melhor Filme, falando sobre o “orgulho de ser parte da comunidade audiovisual ibero-americana”.
Wagner Moura está filmando na Espanha, por isto não veio ao México, explicou Kleber. O cineasta leu uma mensagem enviada pelo ator. “Amo os Prêmios Platino, ver a nossa cinematografia ser celebrada, encontrar amigos, descobrir talentos, filmes e trabalhadores do cinema falado em espanhol e em português. Amo cada vez que percebo o Brasil integrado a uma cultura mais abrangente, e que também é nossa.”
O cineasta foi pego de surpresa com o restante da mensagem escrita por Wagner. “Ao porta-voz dessa mensagem, esse diretor gênio, grande amigo, grande artista, esse homem sensual, te amo Kleber Mendonça”, o próprio leu, visivelmente envergonhado.
Dois dias atrás “O agente secreto” já havia vencido três categorias técnicas: Música, Direção de Arte e Montagem.
Diretora de “Beleza fatal”, eleita a Melhor novela do Platino, Maria de Médicis dedicou o prêmio a Dennis Carvalho, morto em fevereiro. “Meu mestre”, disse ela, se lembrando “do amor do brasileiro pela novela”. Ela acrescentou: “É um gênero que deve ser valorizado”. O segundo ano da produção foi confirmado pela HBO Max, mas ainda sem previsão de estreia.
Na seara da televisão, a argentina “O eternauta” levou três prêmios. A cultuada adaptação da obra de Héctor Oesterheld levou os Platino de Melhor Série, Criador e Ator, este último para Ricardo Darín. A segunda temporada da produção da Netflix está confirmada para 2027.
Jovens atores que correram mundo em sucessos da Netflix, André Lamoglia (“Elite” e “Os donos do jogo”) e Christian Malheiros (“Sintonia”) foram apresentadores da noite. Vice-presidente da Academia Brasileira de Cinema, Bárbara Paz também estava na plateia.
Vencedores
. Cinema
Melhor filme: “O agente secreto” (Brasil)
Melhor direção: Kleber Mendonça Filho
Melhor ator: Wagner Moura, por “O agente secreto”
Melhor atriz: Blanca Soroa, por “Os domingos” (Espanha)
Melhor roteiro: Kleber Mendonça Filho
Melhor comédia: “La cena” (Espanha)
Melhor animação: “Olivia e as nuvens” (República Dominicana)
Melhor documentário: “Apocalipse nos trópicos”, de Petra Costa (Brasil)
Melhor filme de estreia: “Surda” (Espanha)
. TV
Melhor Série: “O eternauta” (Argentina)
Melhor Criador de série: Bruno Stagnaro (“O eternauta”)
Melhor ator: Ricardo Darín (“O eternauta”)
Melhor Atriz: Paulina Gaitán (“As mortas”, México)
Melhor novela: “Beleza fatal” (Brasil)
Platino de Honra: Guillermo Francella
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A repórter viaja a convite dos Prêmios Platino