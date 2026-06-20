Roteiristas revelam desafios para criar a 2ª temporada de 'Cangaço novo'

Sede de justiça, fome de vingança e desejo de posse movem os principais personagens de “Cangaço novo”. Drama de ação produzido pela O2 Filmes para o Prime Video, os sete novos episódios disponíveis no streaming conseguiram a proeza de aprimorar a excelência da primeira temporada ao adicionar maior intensidade e dramaticidade aos conflitos familiares, políticos e sociais às impecáveis sequências de ação.

Em meio ao fogo cruzado e tensão incessante, os irmãos Dinorah, Ubaldo e Dilvânia, protagonistas da série criada por Eduardo Melo e Mariana Bardan, tentam sobreviver entre a reza e a bala, o canto e o pranto, traumas do passado e incertezas do futuro.

Não por coincidência, a segunda temporada começa e termina em um funeral. O apelo de Tia Zeza (Marcélia Cartaxo), liderança da comunidade e referência matriarcal da família, pelo fim da violência é ignorado. Vencedores e perdedores, ninguém sai ileso de Cratará, cidade fictícia entalhada no chão nordestino e coração de um Brasil que ainda luta pelo essencial: terra, água, vida com alguma dignidade.

Personagens de 'Cangaço novo' acreditam que fazer justiça com as próprias mãos é legítimo, diante da 'injustiça estrutural' disseminada no Brasil Laura Campanella/divulgação

O resultado do esforço dos profissionais reunidos em “Cangaço novo” foi reconhecido novamente pela Academia Brasileira de Cinema. Depois de ganhar dois prêmios em 2024, a produção, dirigida por Fábio Mendonça e agora também por Caíto Ortiz, recebeu quatro indicações ao Prêmio Grande Otelo 2026: Melhor Série Brasileira de Ficção para TV Aberta, TV Paga ou Streaming, Melhor Ator (Allan Souza Lima) e duas indicações na categoria de Melhor Atriz de Ficção (Alice Carvalho e Thainá Duarte). A premiação terá os vencedores conhecidos em 4 de agosto em cerimônia no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro.

“Quando começamos essa jornada, lá atrás, jamais imaginamos a possibilidade de sermos reconhecidos, como aconteceu na primeira temporada. É o principal prêmio do audiovisual brasileiro e aqui estamos, concorrendo pela segunda vez. Independentemente do resultado, a gente sente um orgulho danado desse projeto. E sentimos muita gratidão também. É uma caminhada longa, construída por centenas de pessoas talentosas e apaixonadas”, afirma Mariana Bardan.

Nesta nova temporada, foram adicionados aos ataques às agências bancárias outros itens igualmente explosivos. Busca pelo poder a qualquer preço, violência nas disputas de terras valiosas, consequências da privatização da água na região mais seca do país, chegada ao sertão de criminosos ‘importados’ do Sudeste (participação especial do rapper carioca Xamã).

“Tudo o que acontece em ‘Cangaço novo’ a gente encontrou na realidade”, afirma Eduardo Melo. “De protestos com bois até massacres ordenados por empresas que usam milícias para tomar terrenos e a revolta popular com essa ação. De uma certa forma, estamos falando da vida real”, acredita. Leia, a seguir, a entrevista dos criadores de “Cangaço novo” ao Estado de Minas.

Qual é o maior desafio da primeira para a segunda temporada da série?

Mariana Bardan: A primeira temporada é um sonho em que você vai de corpo e alma e não sabe o que tem do outro lado. A segunda temporada já tem muita expectativa para lidar: sua, do outro criador, do diretor, das atrizes e dos atores, da produtora, do canal, do público. Para mim, foi mais difícil, passei por um momento de ficar muito preocupada. Aí o Edu me deu uma luz e falou: ‘Faz aquilo que você queria fazer quando estava escrevendo a primeira que vai dar bom’. Aí larguei mão do desespero e pensei: ‘Vou escrever aquilo que eu quero ver, o que acredito. Acho que dá para levar a série para esse caminho sem perder um pouco o que é da primeira’. E, ao mesmo tempo, sendo diferente da primeira, porque a gente não queria repetir.

Quais caminhos foram esses?

Eduardo Melo: Para mim, foi uma coisa de respirar e falar: ‘A gente tem que ir para a frente. Porque esse material nunca vai ser igual enquanto a gente de fato não der maturidade para ele, nas primeiras versões. E é muito doido, porque, na primeira, a gente ouve assim: ‘Não guarda nada, não guarda nada’. Se eu não guardar nada, o que vou ter? E, infelizmente, não cabia tudo na primeira temporada. Para além da nossa vontade de não guardar nada, ainda tinha bastante história. O que me guia é o drama. Então, ainda que limitações aconteçam a todo instante, qual é o caminho mais dramático? A gente deixou muitas pontas soltas no finalzinho da primeira e, ao mesmo tempo, não queria que a segunda temporada ficasse presa só a essas pontas. As coisas precisavam evoluir, a gente precisava aumentar esse universo. Nesse lugar eu brinco de ‘meter o louco’, deixar a energia criativa fluir. Para essa insegurança que bate em todo mundo, eu só falava: ‘Gente, as pessoas que fizeram a primeira são as pessoas que estão fazendo a segunda. Vamos lá, vai dar certo’. Para isso, era fundamental continuar fazendo com que os personagens, querendo acertar, errem bastante. São esses erros que vão se juntando ao universo em que eles estão, e a gente encontra o drama nesse conflito. Fizemos muito exercício de possibilidades.

Um dos personagens, nesta segunda temporada, diz: “O cangaço tem lei”. Quais as leis que vocês estabeleceram para a narrativa de “Cangaço novo”?

Eduardo: É muito interessante, porque um outro personagem diz que não é porque está na lei que está certo. Mas, se tem uma lei, para mim, é: não aliviar para ninguém.

Mariana: Colocar os personagens que a gente gosta, que são todos, em lugares desconfortáveis. Ajuda a gente a conhecer mais deles em lugares diferentes daqueles que a gente já conhece. Então, se tirar a fé de Dilvânia, o que acontece? Você vê uma pessoa quase deprimida ali e depois recuperar esse lugar, mas de outra forma. Sempre colocar os personagens em situações que a gente pensa: ‘Não vai por aí!”.

Eduardo: Eu acho que, nesse sentido, pelo gênero, pela plataforma dramática narrativa, tem que colocar o personagem em ação. E, para mim, a parte mais interessante não é só essa ação física, mas ação de que é preciso tomar decisões e lidar com as consequências. Em geral, as consequências são diferentes das imaginadas. E aí você tem que tomar outra decisão, que gerará outras consequências.

Thainá Duarte vive Dilvânia Divulgação/ Prime vídeo

Quando a primeira temporada foi escrita, os atores ainda não tinham sido escalados. O que mudou para vocês ao escrever sabendo que Alice Carvalho (Dinorah), Allan Souza Lima (Ubaldo) e Thainá Duarte (Dilvânia) interpretam os protagonistas da narrativa?

Mariana: Ajuda muito, principalmente nos diálogos. Tendo já nossos atores e atrizes escalados, facilita, porque você já sabe mais ou menos o que ela vai fazer com a fala, com a linha que você está dando, como manter a informação que você precisa passar e tentar adaptar para o que ela falaria. A ponte fica um pouco mais firme entre a escrita e a atuação.

Eduardo: Na primeira temporada, os atores passaram por um trabalho com Fátima Toledo (considerada a maior preparadora de elenco do Brasil). É muito interessante o método e como isso depois aterrissa no próprio roteiro. Parte da preparação é feita sem o roteiro, e eles vão receber o roteiro e as falas já perto de quando vão filmar, os personagens já precisam estar construídos dentro de cada ator. Entre a primeira e a segunda temporadas, eu falei: “Bom, então eu vou estudar Fátima Toledo”. Fiz um curso de três meses na escola dela, depois fiz uma oficina com a Fátima. Isso me ajudou a olhar para os personagens, não só para os protagonistas, mas buscar sempre uma cena impactante, um momento dramático para esses personagens que estão no entorno deles. Nosso trio é maravilhoso, mas a gente também precisa de respiro, e esse respiro não pode ter baixa energia.

Poderia dar exemplos de contribuição?

Eduardo: A Alice Carvalho domina o set. Ela tem uma gravidade enorme e, quando entra em cena, tem um magnetismo que é traçado ali. Ela faz muitas contribuições. A gente começou a fazer uma escrita mais enxuta para que ela completasse os textos no set. Foram muitos jargões que ela criou, como “Tu é bandido ou tu é band-aid”. São brilhos assim, temperos que ela coloca na personagem.

Mariana: Ao mesmo tempo, gosto de pensar que há uma grande confiança deles na gente também. A Thainá Duarte, por exemplo. A gente escreveu que, em determinado momento, a Dilvânia solta um grito gutural. Lembro que ela falou para mim: ‘Mari, que tipo de grito você está imaginando?’. Falei: ‘Não sei, amiga, eu conto com você’. O máximo que a palavra me ajuda é ali, no adjetivo do grito, mas o fazer mesmo está muito no campo dela. E aí eu lembro que quando gravaram, a gente não estava lá, mas ao assistir à cena, eu falei: “Meu Deus do céu, ainda bem que eu não sabia, porque ela sabia muito mais que eu”. Por isso, eu confio que eles vão saber como aproveitar ao máximo tudo aquilo que a gente construiu.

Allan Souza Lima vive Ubaldo Divulgação/ Prime vídeo

Um dos temas que aparecem na série é o machismo estrutural. Um dos personagens diz que Leinneanne (Hermila Guedes) precisa ser “amansada” e a personagem, uma mulher rica na região, é colocada em cárcere privado. Como são representadas as mulheres em “Cangaço novo”?

Mariana: Esse tipo de machismo estrutural são coisas que a gente escuta o tempo todo. A escolha por colocar nela esse cárcere – justamente uma pessoa que teria condições, que você olha e fala: ‘Não, essa pessoa poderia sair dali’ – foi para mostrar que não é porque você pode que você consegue. Teve muito esse desejo de colocar justamente nela, não numa pessoa que mora numa comunidade, para você poder trazer argumentos que são falsos do porquê de a pessoa estar ali presa. Sobre as mulheres da série, elas são resultado do meu desejo incansável, obsessivo, de representar diferentes mulheres em sua personalidade, seu jeito de existir no mundo, e que todas elas são passíveis de sofrer e sofrem algum tipo de preconceito. Não importa nada. Só pelo fato de ser mulher mesmo. E eu gosto de buscar momentos que fujam do didatismo do preconceito, porque senão ele vem de uma forma quase falsa. O preconceito não é dessa forma, é elaborado, quase invisível. E que essas mulheres consigam fazer micro-revoluções. Cada uma dentro do seu próprio limite, do seu próprio universo, uma revolta, uma afronta ou uma negação àquela estrutura.

Eduardo: Fico muito feliz, porque a gente consegue tirar isso de “‘Cangaço novo’ tem uma mulher forte”. Não tem uma mulher forte. Todas são fortes. A gente ficou conversando sobre mudar o adjetivo. Não são mulheres fortes, são mulheres que têm personalidade. Personagens ativas. Ninguém está ali à mercê, ninguém é escada.

Zeza (Marcélia Cartaxo) e as sobrinhas Dilvânia (Thainá Duarte) e Dinorah (Alice Carvalho) Divulgação/ Prime vídeo

Como Cratará sintetiza o Brasil?

Eduardo: Primeiro, num lugar onde as pessoas querem que a situação mude. Ainda há fé num país melhor. Mesmo com todas as dificuldades, muitas vezes mortais, que precisam ser enfrentadas. Mas elas são enfrentadas e há preços, preços que nós, como cidadãos, pagamos todos os dias, às vezes com a vida mesmo. E, de alguma maneira mágica, e aí talvez tenha a ver com a nossa cultura, com esse sentimento de nação, com essa espiritualidade confusa do brasileiro, que pode coexistir numa mesma casa com diferentes vertentes religiosas, as pessoas têm apego à fé que é muito bonito. Mas ainda há muito a se fazer.

Mariana: Eu vejo que Cratará é o Brasil do Brasil. É uma célula de um corpo muito maior. Acho que, por a gente estar nesta cidade menor, consegue colocar esses poderes mais próximos uns dos outros e mais em choque. Existe, de fato, uma crença de que as coisas podem melhorar em determinado momento, de acordo com quem está no poder. E aí é uma opinião pessoal completa, que não está na série, é só minha: eu acho que tudo que vai ali e tem muito poder, é difícil de seguir (...). E, no lugar aonde a justiça não chega, ainda tem essa ideia de que fazer a justiça pelas próprias mãos seja uma forma de alcançá-la. Tenho minhas dúvidas sobre isso, mas meus personagens têm bastante convicção de que é assim que se resolve.

E qual será o desafio da terceira temporada?

Mariana: Fazer de novo pela terceira vez é o grande desafio. Não é a mesma temporada, porque é a terceira, mas são os mesmos personagens, os mesmos conflitos. A gente precisa ir para outros lugares com eles.

Eduardo: Nos surpreender novamente.

Alice Carvalho vive Dinorah Divulgação/ Prime vídeo

DUPLA CRIA PARA ADULTOS E CRIANÇAS

Mariana Bardan e Eduardo Melo trabalham juntos há mais de 15 anos em projetos audiovisuais de diferentes gêneros narrativos. O casal escreveu o documentário “Contos curiosos de Ítalo Ferreira”, sobre o surfista campeão olímpico, e assina o roteiro de “Bruna Surfistinha 2”, com lançamento em janeiro de 2027.

“Estou muito ansiosa porque será a nossa primeira vez no cinema. E, mais do que falar com a crítica, a gente quer falar com o público”, diz Mariana. Eduardo complementa: “Adoro ser desafiado e me diverti fazendo com o Marcus Baldini, diretor muito provocador, e com a Deborah Secco trabalhando não só na tela, mas dialogando com a gente.”

Eduardo Melo e Mariana Bardan escreveram o roteiro de 'Bruna Surfistinha 2', com Deborah Secco, estreia da dupla no cinema Nico Rocha/divulgação

Eles também assinam o roteiro da animação infantil “Tum Tum”, nascida em 2013, mesmo ano de “Cangaço novo”, com 24 episódios de 12 minutos protagonizados por uma tartaruga aventureira que todos os dias sai de sua zona de conforto, o jardim, para desbravar uma floresta.

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“Saber que a primeira janela será na TV Cultura me emociona; é quase como se eu colocasse a Mariana criança para assistir de novo”, revela a roteirista.