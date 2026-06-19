'Inapropriados para o trabalho' não tem o pique da boa e velha 'Friends'

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Lançada há pouco no Disney+ e com sete dos nove episódios disponíveis, “Inapropriados para o trabalho” é uma série anacrônica. Retrata um grupo de jovens da Geração Z, mas sua inspiração vem de sitcoms de outras épocas, “Friends” e “How I met you mother”, principalmente.

Ainda que sem originalidade, é simpática essa nova incursão de Mindy Kaling, atriz, comediante e roteirista que ganhou o mundo como a caótica Kelly Kapoor de “The Office”. A história acompanha cinco vizinhos de Nova York – três homens e duas mulheres –, na casa dos 20 anos, lidando com as dificuldades no trabalho e nos relacionamentos.

A história começa com a chegada de AJ (Ella Hunt, de “Dickinson”) ao apartamento de sua melhor (e única) amiga, Abby (Avantika, do remake de “Meninas malvadas”). As duas não poderiam ser mais diferentes. A primeira, uma “caxias” daquelas, veio de Boston para trabalhar como analista financeira de um grande banco de investimentos. Já a segunda, descolada, moderna e bem-resolvida, tenta emplacar como stylist de famosos.

AJ é colega de trabalho de Davis (Will Angus), um cara de bom coração, mas excessivamente romântico. Ele só quer se casar e ter filhos. A cada garota que conhece, imagina como será passar o resto da vida com ela (AJ não foge à regra).

Davis divide o apartamento em frente com Kel (Nicholas Duvernay, de “The White Lotus”), estudante de medicina nada entusiasmado com a profissão que os pais escolheram para ele. Seu sonho é ser ator.

O terceiro ocupante do apartamento dos meninos é Josh (Jack Martin, de “La Brea”), o nepobaby da turma. Sua ambição é se tornar um grande jornalista investigativo. Ele se esforça, mas não se envergonha de usar o sobrenome (Teitelbaum) para conseguir emprego no programa de seu ídolo, Wes Dryden (Victor Barber, um dos veteranos com bem-vindas participações). O pai de Josh é o presidente da emissora.

Outros nomes que fazem pontas na história são Constance Wu, como a chefe de Abby, uma stylist que segue a cartilha de Miranda Priestly (quanto pior com os subordinados, melhor para o público), e Michael Benjamin Washington, de “30 Rock”. Como Antoine, o senhorio dos cinco, ele rouba a cena quando aparece. À exceção de Avantika, que faz de Abby a melhor das personagens do grupo, aos demais falta carisma.

Para uma sitcom que tenta dialogar com o mundo de hoje, “Inapropriados para o trabalho” se esforça pouco. Há diversidade no elenco, algo que não havia em “Friends” e a maioria das comédias de sua época. Mas todos os personagens principais são heterossexuais, não têm o menor problema com dinheiro, mesmo sendo iniciantes na carreira, e seguem cartilha bem-comportada demais.

O tom politicamente incorreto é dado quando um dos personagens começa a ter um relacionamento com o chefe. Mesmo assim, o romance é pra lá de açucarado.

A série tenta, ainda que de leve, acompanhar os novos tempos, falando sobre inteligência artificial e cetamina. Mesmo assim, “Inapropriados para o trabalho” parece mais voltada para os nostálgicos da década de 1990. É para acompanhar sem compromisso, como dita a cartilha do streaming.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“INAPROPRIADOS PARA O TRABALHO”

• Série do Disney+. Sete dos nove episódios estão disponíveis. Os dois últimos estreiam terça-feira (30/6)