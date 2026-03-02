Relembre 7 curiosidades dos bastidores de 'Friends' que talvez você não saiba
Do cachê milionário à troca de papéis que quase aconteceu; mergulhe em fatos divertidos e pouco conhecidos sobre a gravação da série de sucesso
Mesmo décadas após seu episódio final, "Friends", exibida originalmente entre 1994 e 2004, continua a ser um fenômeno cultural que atrai novas gerações de fãs. Com a atriz Courteney Cox, a eterna Monica Geller, novamente em destaque por seus novos trabalhos, o interesse pelos bastidores da série ressurge. Detalhes sobre a produção revelam como a amizade na tela refletia, em muitos aspectos, a união do elenco por trás das câmeras.
Mergulhe em algumas das histórias mais curiosas que aconteceram durante os dez anos de gravação da série que marcou época na televisão mundial. Fatos divertidos e pouco conhecidos ajudam a entender por que a química entre os seis amigos parecia tão real.
1. Troca de papéis
Inicialmente, Courteney Cox foi chamada para interpretar Rachel Green. No entanto, a atriz se identificou mais com a personalidade organizada e competitiva de Monica Geller e pediu para fazer o teste para o papel. A decisão abriu caminho para que Jennifer Aniston se tornasse a icônica Rachel.
2. O cachê milionário e igualitário
Desde a primeira temporada, o elenco principal já negociava em conjunto, exigindo igualdade salarial. O grupo começou recebendo US$ 22 mil por episódio e, após renegociações coletivas ao longo dos anos, chegou ao valor de US$ 1 milhão por episódio para cada um na última temporada, um marco na história da TV.
3. A famosa fonte não fica em Nova York
A icônica cena de abertura, com o elenco dançando em uma fonte, não foi gravada no Central Park, em Nova York, como muitos imaginam. A gravação aconteceu nos estúdios da Warner Bros. em Burbank, na Califórnia, em um cenário montado especialmente para a série.
4. A gravidez real de Phoebe
A trama em que Phoebe Buffay atua como barriga de aluguel para seu irmão foi a solução criativa encontrada pelos roteiristas para incorporar a gravidez real da atriz Lisa Kudrow. Assim, ela pôde continuar gravando sem que sua ausência precisasse ser justificada.
5. Plateia ao vivo
A maior parte dos episódios foi filmada na presença de uma plateia ao vivo. Essa dinâmica permitia que os roteiristas e atores testassem as piadas em tempo real, fazendo ajustes no texto com base na reação do público para garantir o melhor resultado cômico.
6. O apartamento roxo
A cor vibrante das paredes do apartamento de Monica foi uma decisão ousada do design de produção. A ideia era criar uma identidade visual forte e instantaneamente reconhecível para o cenário principal da série, algo que se destacasse na tela da TV.
7. O título original
Antes de se chamar "Friends", a série passou por vários nomes provisórios. Entre as opções consideradas pelos criadores estavam "Insomnia Cafe", "Six of One" e "Across the Hall". O nome simples e direto acabou prevalecendo e se tornou sinônimo de sucesso.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.