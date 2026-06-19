Amazon desiste de filme de Luca Guadagnino sobre CEO da OpenAI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Amazon MGM Studios desistiu da produção do novo filme de Luca Guadagnino sobre o CEO da OpenAI, Sam Altman, estrelado por Andrew Garfield, e agora vai oferecer o projeto a outros estúdios, informou a revista americana The Hollywood Reporter.

Segundo a publicação, a decisão foi tomada por Mike Hopkins, diretor do streaming Prime Video e do estúdio Amazon MGM, que comunicou a desistência ao cineasta e à equipe de produção. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal Puck.

O longa, que está sendo chamado de "Artificial", dramatiza a crise que abateu a OpenAI em 2023, quando Altman foi demitido e recontratado em poucos dias. O elenco inclui ainda Yura Borisov, Monica Barbaro e Ike Barinholtz.

Em nota à The Hollywood Reporter, a Amazon afirmou ter "o máximo respeito" por Guadagnino e disse que espera manter sua parceria com o cineasta, que lançou seu último longa, "Depois da Caçada", pela empresa. A Amazon declarou ainda que acredita que trabalha com a equipe de "Artificial" para encontrar um novo destino para a produção.

A decisão foi tomada poucos meses após a Amazon anunciar um investimento de US$ 50 bilhões, ou R$ 257 bilhões, na OpenAI, numa parceria estratégica de longo prazo, e após uma aproximação entre Jeff Bezos e a Casa Branca.

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Em janeiro, o Prime Video lançou um documentário sobre a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump. À época, Bezos afirmou que o filme foi uma "sábia decisão de negócios" - ele custou cerca de US$ 75 milhões, ou R$ 377 milhões, mas arrecadou apenas US$ 16,6 milhões, cerca de R$ 85,2 milhões nas bilheterias.