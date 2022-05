STJ decide rumos da investigação do acidente aéreo com Marília Mendonça

Além de Marília Mendonça, estavam no avião um produtor, um assessor, o piloto e o copiloto (foto: Reprodução)

A investigação sobre a morte da cantora Marília Mendonça em um desastre aéreo, em novembro de 2021, ficará a cargo da Justiça de Minas Gerais. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O trágico acidente completará seis meses nesta quinta-feira, 5 de maio. A artista estava numa aeronave de pequeno porte com outras quatro pessoas a caminho de Caratinga, no Vale do Rio Doce, onde faria um show. Ela faleceu aos 26 anos de idade no auge da carreira musical no gênero sertanejo.

O inquérito conduzido pela Polícia Civil chegou ao Superior Tribunal de Justiça após as justiças de MG e Federal entenderem não ter competência para decidirem sobre a prorrogação do inquérito.

De acordo com o STJ, o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Caratinga poderá prorrogar ou não o inquérito sobre o caso.

A competência da investigação e esfera da Justiça poderão ser alteradas conforme surgimento de novos elementos no decorrer do inquérito.

“Não se deve perder de vista que, no inquérito policial, a competência é estabelecida considerando os indícios colhidos até a instauração do incidente, sendo possível que, no curso da investigação, surjam novos elementos que indiquem a necessidade de modificação da competência”, conclui o ministro relator do Superior Tribunal de Justiça, Antonio Saldanha Palheiro.