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NOVO NOME

Nova identidade? Taylor Swift decide mudar nome após o casamento

A estrela pop deve adotar o sobrenome de Travis Kelce após o casamento; entenda como ficará a assinatura da cantora e o impacto em sua marca bilionária

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
03/07/2026 13:03 - atualizado em 03/07/2026 13:04

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Taylor Swift vai passar a se chamar Taylor Kelce, diz jornal
Taylor Swift vai passar a se chamar Taylor Kelce, diz jornal crédito: AFP

Taylor Swift deve adotar oficialmente o sobrenome de Travis Kelce após o casamento, segundo informações divulgadas pelo jornal Daily Mail. De acordo com fontes próximas à cantora ouvidas pela publicação, ela passará a se chamar legalmente Taylor Swift Kelce, embora o nome artístico ficará inalterado.

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Segundo os relatos, a mudança será válida apenas para a vida pessoal. Nos palcos, nos lançamentos musicais e em todos os compromissos profissionais, a artista continuará sendo conhecida simplesmente como Taylor Swift.

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"Profissionalmente, ela sempre será Taylor Swif. Esse nome se tornou uma das maiores marcas da indústria do entretenimento, e realmente não há motivo para mudar isso", disse uma fonte ao Daily Mail

Ainda de acordo com a publicação, a decisão tem um significado simbólico para a cantora. Pessoas próximas afirmaram que Taylor possui uma visão tradicional sobre o casamento e considera importante adotar o sobrenome do marido após a oficialização da união. "No âmbito pessoal, a história é diferente. Taylor é muito tradicional e, quando se trata de casamento, adoraria adotar o sobrenome de Travis", declarou a mesma fonte.

Casamento

A revelação acontece em meio à expectativa pela cerimônia de casamento entre Taylor Swift e Travis Kelce, que, segundo veículos da imprensa internacional, deve ocorrer nesta sexta-feira (3/7), em Nova York, nos Estados Unidos.

Nos últimos dias, publicações internacionais também afirmaram que Taylor e Travis já teriam oficializado a união em uma cerimônia privada, embora essa informação ainda não tenha sido confirmada pelos representantes do casal.

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Apesar da intensa cobertura da imprensa internacional e da repercussão entre os fãs, nem Taylor Swift nem Travis Kelce comentaram oficialmente os rumores envolvendo o casamento ou a possível mudança de nome.

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