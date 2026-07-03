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Haaland chama Vini Jr. para recriar meme antes de Brasil x Noruega na Copa

Atacantes trocaram mensagens nas redes sociais em publicação inspirada no filme de 2004; interação viralizou e até Terry Crews entrou na brincadeira

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
03/07/2026 10:01

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Vídeo de Vini Jr. e Haaland viraliza antes de Brasil x Noruega; veja a reação
Vídeo de Vini Jr. e Haaland viraliza antes de Brasil x Noruega; veja a reação crédito: Tupi

Às vésperas do confronto entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no próximo domingo (5/7), Erling Haaland e Vinicius Júnior movimentaram as redes sociais ao entrarem na brincadeira de um meme inspirado no filme “As branquelas”. A troca de mensagens entre os dois atacantes rapidamente viralizou e aumentou a expectativa para o duelo do final de semana. 

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A montagem recria uma das cenas mais icônicas da comédia lançada em 2004. No vídeo, os rostos dos jogadores substituem os dos personagens durante a sequência em que eles cantam "A Thousand Miles", sucesso de Vanessa Carlton. Na edição, Vinicius Jr. aparece no lugar de Latrell Spencer, personagem interpretado por Terry Crews, enquanto Haaland assume o papel de Tiffany Wilson, personagem vivida por Marlon Wayans disfarçado de socialite.

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A publicação chamou a atenção do próprio Haaland, que marcou o brasileiro nos comentários e sugeriu que ambos reproduzissem a cena na vida real. "Hahahahahaha @vinijr we need to recreate this" ("Precisamos recriar isso"), escreveu o atacante do Manchester City.

Vinicius Júnior respondeu logo em seguida, entrando na brincadeira com uma sequência de risadas: "HAHAHAHAHAHAHAH."

A interação ganhou ainda mais repercussão quando Terry Crews, astro de Hollywood e intérprete de Latrell em “As branquelas”, também comentou a publicação com emojis de risada, divertindo torcedores e fãs do filme.

Apesar do clima descontraído nas redes sociais, Haaland e Vinicius Jr. estarão em lados opostos em um dos confrontos mais aguardados das oitavas de final da Copa do Mundo. Principais referências ofensivas de Noruega e Brasil, respectivamente, os dois chegam ao mata-mata como protagonistas de suas seleções.

Além do embate entre duas das maiores estrelas do futebol mundial, a Seleção Brasileira tenta quebrar um retrospecto desfavorável diante dos noruegueses. As equipes se enfrentaram quatro vezes na história, com duas vitórias da Noruega e dois empates.

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O duelo mais marcante aconteceu na Copa do Mundo de 1998, quando a Noruega venceu o Brasil por 2 a 1 na fase de grupos, resultado que permanece como o único encontro entre as duas seleções em Mundiais.

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