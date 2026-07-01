Haaland, próximo rival do Brasil, coleciona bolsas de luxo e livros raros

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Erling Haaland será o homem a ser marcado pela defesa brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no próximo domingo (5/7). Aos 25 anos, o atacante é o principal nome da Noruega e um dos maiores goleadores do futebol mundial. Mas, fora dos gramados, construiu uma imagem bem diferente daquela normalmente associada a um astro do futebol.

Apaixonado por moda, colecionador de bolsas, interessado por livros raros e investidor de campeonatos de xadrez, Haaland reúne hobbies que chamam tanta atenção quanto seus gols.

Enquanto muitos jogadores exibem coleções de relógios ou carros de luxo, Haaland ficou conhecido por outra paixão: bolsas de grife. O norueguês costuma aparecer em aeroportos, eventos e até na chegada aos treinamentos carregando modelos exclusivos de marcas como Hermès e Chanel.

Entre os itens mais valiosos da coleção está uma Birkin 50 Palladium Hardware, da Hermès, avaliada em cerca de US$ 50 mil (aproximadamente R$ 260 mil). Outra peça bastante usada pelo atacante é uma bolsa de viagem da Chanel, vendida por cerca de US$ 9,5 mil (R$ 50 mil).

As escolhas de Haaland ajudaram a transformá-lo em uma referência de estilo entre torcedores e influenciadores de moda, que frequentemente comentam suas aparições públicas nas redes sociais.

Até mesmo o penteado virou marca registrada. Durante esta Copa do Mundo, fãs perceberam que o atacante costuma combinar a cor do elástico do tradicional coque com o uniforme utilizado pela seleção norueguesa em cada partida.

O livro mais caro da Noruega

Outra paixão pouco conhecida do atacante é a literatura histórica. Em 2024, Haaland e o pai, Alf-Inge Haaland, participaram de um leilão para adquirir uma raríssima edição impressa em 1594 das "Sagas dos Reis", obra do historiador islandês Snorri Sturluson que reúne relatos sobre os reis e guerreiros vikings.

A compra custou cerca de 1,3 milhão de coroas norueguesas — aproximadamente R$ 700 mil — e estabeleceu o recorde de livro mais caro já vendido na Noruega. Em vez de guardar a obra em uma coleção privada, o jogador decidiu doá-la à biblioteca pública de Bryne, cidade onde cresceu. A única exigência do atleta é que o exemplar permaneça em exposição permanente para que qualquer morador possa visitá-lo.

O livro também passou a integrar um projeto de incentivo à leitura nas escolas da região, aproximando estudantes da história nórdica.

Xadrez e raízes vikings

O interesse de Haaland vai além do futebol e da literatura. O atacante também é praticante e entusiasta do xadrez e integra o grupo de investidores do Total Chess World Championship Tour, circuito internacional da modalidade previsto para estrear em 2026.

Já na Copa do Mundo, ele ajudou a popularizar outra tradição norueguesa. Após a classificação da equipe para o mata-mata, liderou os companheiros na chamada "remada viking", comemoração inspirada nos antigos navegadores escandinavos e repetida por milhares de torcedores nas arquibancadas.

A principal arma da Noruega

As excentricidades ficam de lado quando a bola rola. Haaland foi decisivo para colocar a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo. Marcou dois gols na vitória sobre Senegal e fez o gol que garantiu o triunfo por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, classificando a seleção para enfrentar o Brasil.

Mesmo sendo considerado um dos atacantes mais letais do planeta, o norueguês demonstrou humildade ao comentar o confronto contra a Seleção Brasileira. Questionado sobre as chances de eliminar o Brasil, respondeu de forma direta: "Bem pouca."

Logo depois, porém, admitiu que enfrentar a pentacampeã mundial representa a realização de um sonho. "Isso é uma loucura. Eu não acredito que vou jogar contra o Brasil. Acho que é uma brincadeira. É uma loucura total. Mais um passo da jornada, estou empolgado”, disse.

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Atacante é um dos maiores nomes do time da Noruega, que disputa as oitavas de final da Copa do Mundo contra o Brasil no próximo domingo, às 17h.