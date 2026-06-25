Brasil na Copa do Mundo: quais as datas dos próximos jogos da seleção?
Equipe brasileira joga na próxima segunda-feira e aguarda a definição de seu adversário, que sairá do confronto entre Holanda, Japão e Suécia
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A Seleção Brasileira garantiu a classificação para a segunda fase da Copa do Mundo ao vencer a Escócia por 3 a 0 na quarta-feira (24/6). O resultado assegurou o primeiro lugar no Grupo C.
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Com a colocação, o Brasil já tem data e hora para voltar a campo: a próxima segunda-feira (29), às 14h. A equipe aguarda a definição de seu adversário, que será o segundo colocado do Grupo F.
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A vaga é disputada por Holanda, Japão e Suécia. As três seleções jogam ainda nesta quinta-feira (25), às 20h, para definir quem avança na competição.
Caso vença o próximo jogo, o Brasil entra em campo novamente em 5 de julho. As quartas de final da Seleção Canarinho, em caso de vitória, serão disputadas em 11 de julho. A semifinal é em 15 de julho. Caso o hexa venha, o jogo ocorre em 15 de julho.
Regras de classificação
Nesta edição do torneio, que conta com 48 seleções, avançam os dois primeiros colocados de cada um dos 12 grupos. Além deles, os oito melhores terceiros lugares também se classificam para a fase seguinte.
Em caso de empate na pontuação, o primeiro critério de desempate é o resultado do confronto direto entre as equipes. A Fifa pode adotar ainda o índice disciplinar, que leva em conta os cartões amarelos e vermelhos recebidos.
O caminho do Brasil
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16avos de final: segunda-feira (29.jun.2026), às 14h;
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Oitavas de final: domingo (5.jul.2026), às 17h;
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Quartas de final: sábado (11.jul.2026), às 18h;
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Semifinal: quarta-feira (15.jul.2026), às 16h;
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Final: domingo (19.jul.2026), às 16h;
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.