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SELEÇÃO EM CAMPO

Brasil na Copa do Mundo: quais as datas dos próximos jogos da seleção?

Equipe brasileira joga na próxima segunda-feira e aguarda a definição de seu adversário, que sairá do confronto entre Holanda, Japão e Suécia

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
25/06/2026 14:52 - atualizado em 25/06/2026 14:53

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Brasil na Copa do Mundo: quais as datas dos próximos jogos da seleção?
Vini Jr em lance de ataque, refletindo a atuação da Seleção que garantiu a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia e a classificação. crédito: AFP

A Seleção Brasileira garantiu a classificação para a segunda fase da Copa do Mundo ao vencer a Escócia por 3 a 0 na quarta-feira (24/6). O resultado assegurou o primeiro lugar no Grupo C.

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Com a colocação, o Brasil já tem data e hora para voltar a campo: a próxima segunda-feira (29), às 14h. A equipe aguarda a definição de seu adversário, que será o segundo colocado do Grupo F.

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A vaga é disputada por Holanda, Japão e Suécia. As três seleções jogam ainda nesta quinta-feira (25), às 20h, para definir quem avança na competição.

Caso vença o próximo jogo, o Brasil entra em campo novamente em 5 de julho. As quartas de final da Seleção Canarinho, em caso de vitória, serão disputadas em 11 de julho. A semifinal é em 15 de julho. Caso o hexa venha, o jogo ocorre em 15 de julho.

Regras de classificação

Nesta edição do torneio, que conta com 48 seleções, avançam os dois primeiros colocados de cada um dos 12 grupos. Além deles, os oito melhores terceiros lugares também se classificam para a fase seguinte.

Em caso de empate na pontuação, o primeiro critério de desempate é o resultado do confronto direto entre as equipes. A Fifa pode adotar ainda o índice disciplinar, que leva em conta os cartões amarelos e vermelhos recebidos.

O caminho do Brasil

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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