ESPN da Argentina lembra Japão x Brasil em anime que marcou gerações

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O confronto entre Brasil e Japão pela fase eliminatória de 16 avos da Copa do Mundo de 2026 ocorre logo mais, nesta segunda-feira (29/6). Mas o confronto já está marcado no universo da cultura pop. Conforme publicação do portal esportivo ESPN Argentina nas redes sociais, a partida já foi representada no anime “Captain Tsubasa”, conhecido no Brasil como “Super campeões”.

Instagram Instagram ESPN Argentina (@espnargentina) • Instagram photos and videos 73K likes, 546 comments - espnargentina on June 28, 2026: ” LLEGÓ EL DÍA DE OTRA REVANCHA Brasil y Japón se verán las caras en los 16vos de final del Mundial, después de muchos años de espera. ¿Recuerdan…



“Chegou o dia de outra revanche. Brasil e Japão voltarão a se enfrentar após muitos anos de espera. Vocês se lembram daquela final do Mundial Sub-20 em ‘Super campeões’?”, escreveu a emissora argentina.

A publicação rapidamente repercutiu entre torcedores e fãs do anime, que há décadas associam o duelo entre as duas seleções ao universo criado pelo mangaká Yoichi Takahashi nos anos 1980.

Muito antes de o Japão se consolidar como uma potência do futebol asiático, “Captain Tsubasa” foi fundamental na popularização do esporte no país. Na obra, o protagonista Tsubasa Ozora, o Oliver Tsubasa na versão brasileira, tem forte ligação com o futebol do Brasil.

Ele é mentorado pelo ex-jogador brasileiro Roberto Maravilha, personagem inspirado em craques como Sócrates e Tostão. Mais tarde, o protagonista se transfere para São Paulo e enfrenta outro grande personagem brasileiro da série: Carlos Santana, o chamado "Ciborgue do Rio".

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A rivalidade alcança o auge durante um confronto entre Japão e Brasil em um torneio mundial. O anime termina com as duas seleções frente a frente, mas sem revelar o resultado da partida. Já no mangá que inspirou a animação, o Japão vence a partida de virada.