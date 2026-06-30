Artista viraliza ao acertar resultados dos jogos do Brasil na Copa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A artista e criadora de conteúdo Jhenny Keller viralizou nas redes sociais após acertar mais uma vez detalhes de uma partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Depois da vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Japão, na segunda-feira (29/6), a influenciadora publicou um vídeo explicando os elementos da pintura produzida antes do confronto e mostrou como cada um deles, segundo ela, se refletiu no jogo.

"Primeira coisa: vitória do Brasil. Quem ganhou? Brasil. A gente sofreu um pouquinho? Não foi um pouquinho, foi muito, mas ganhou, e é isso que importa", explicou.

Na pintura também aparecia Vinícius Júnior em posição de finalizar. Embora o atacante não tenha marcado, Jhenny afirmou que o desenho fazia referência a uma chance clara desperdiçada durante a partida.

"Temos aqui Vini Júnior indo buscar o gol dele. Mas os dois zagueiros não saíram do pé do Vini. Esse gol não saiu porque o goleiro pegou. Da próxima, me lembrem de não desenhar a bola no pé. A bola tem que estar na rede", disse em tom descontraído.

Outro detalhe destacado foi a presença de Raphinha na pintura. A influenciadora afirmou que, mesmo sem balançar as redes, o atacante teve participação decisiva nos lances ofensivos da equipe.

Ela também comentou a figura de um "juiz honesto", desenhada na tela antes do confronto. "No finalzinho, ele não foi tão honesto assim. Poderia ter sido menos honesto e dado um pênalti para a gente", brincou.

O momento que mais chamou a atenção dos seguidores, porém, foi a explicação sobre o cachorro caramelo presente na pintura. Segundo Jhenny, ela acreditava que o animal apareceria em campo, mas acabou encontrando uma coincidência diferente.

No vídeo, a artista mostra imagens gravadas em um bar durante a comemoração do gol da vitória, nas quais um cachorro vira-lata caramelo aparece correndo e pulando entre os torcedores enquanto todos comemoram o gol de Gabriel Martinelli. "Só não vê quem não quer", afirmou, encerrando a análise da obra.

Sequência de acertos

A nova pintura reforçou a fama de "pé quente" conquistada por Jhenny nesta Copa do Mundo. Antes de cada jogo da Seleção, ela publica uma tela com elementos que, posteriormente, acabam sendo associados ao que acontece em campo.

A tradição começou durante a Copa do Mundo de 2022. Na época, a artista pintou Richarlison marcando um gol de voleio antes da partida contra a Sérvia. Horas depois, o atacante fez exatamente o lance retratado na obra, impulsionando a repercussão do trabalho nas redes sociais.

"Naquela época, minha comunidade foi à loucura e, em todo jogo daquela Copa, eu fiz e acertei praticamente tudo. Sempre gostei muito de futebol e parece que a Copa tem algo diferente. A gente ama aqui em casa", contou à CNN Brasil.

Engenheira civil de formação, Jhenny decidiu trocar a profissão pela produção de conteúdo sobre pintura, reformas e arte. Em 2026, retomou a tradição das telas antes dos jogos da Seleção e voltou a acumular acertos.

Na estreia do Brasil, pintou Vinícius Júnior marcando um gol, cena que se repetiu durante a partida. No segundo compromisso da equipe, retratou uma vitória por três gols e a entrada de Endrick em campo, previsões que também acabaram se concretizando.

Na última rodada da fase de grupos, a artista voltou a surpreender ao desenhar Rayan entre os titulares, Neymar entrando durante a partida e a classificação do Brasil na liderança do grupo. Segundo Jhenny, as pinturas são feitas poucas horas antes das partidas e levam em conta apenas possibilidades que ela considera plausíveis.

"Sempre antes de cada jogo eu tento pensar em probabilidades. Não que vá mudar muita coisa, mas eu tento. Chega a ser cômico, mas está dando certo", afirmou.

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Com quatro telas consecutivas associadas a acontecimentos dos jogos da Seleção, a expectativa dos seguidores agora se volta para a próxima pintura. Caso o Brasil siga avançando na Copa e a sequência de acertos continue, Jhenny já tem planos: ela e o marido assistirão à final do Mundial no MetLife Stadium, nos Estados Unidos. "Espero que com minha telinha do lado", brincou a artista.