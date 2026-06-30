Copa do Mundo: japonês viraliza ao 'sofrer' com derrota para o Brasil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O influenciador e streamer japonês Gamix se tornou um dos personagens mais comentados da Copa do Mundo de 2026 após viralizar com um vídeo em que aparece desesperado durante a derrota do Japão para o Brasil, nessa segunda-feira (29/6). Cercado por torcedores brasileiros, o jovem grita, chora e ameaça arrancar a camisa da seleção japonesa após o gol da virada marcado por Gabriel Martinelli.

Instagram Instagram (@gamix.o7) • Instagram reel 4M likes, 73K comments - gamix.o7 on June 29, 2026: “Japan will definitely win the next World Cup.#worldcup #brazil #japan”.

No vídeo, Gamix aparece no meio da torcida brasileira vestindo a camisa dos "Samurais Azuis". Assim que o Brasil faz o segundo gol e garante a vitória por 2 a 1, o influenciador protagoniza um verdadeiro "piti", enquanto brasileiros ao redor riem, tentam consolá-lo com bandeiras do Brasil, dão abraços e até beijos, entrando na brincadeira.

O conteúdo repercutiu imediatamente entre os torcedores brasileiros, que invadiram as redes sociais do japonês com mensagens bem-humoradas. Em uma publicação feita após a partida, Gamix explicou por que assistiu ao jogo cercado pela torcida adversária.

Mesmo após a eliminação japonesa, o influenciador manteve o clima descontraído. Ao deixar o estádio, permitiu que torcedores brasileiros retirassem sua camisa do Japão e vestissem nele uma camisa da Seleção Brasileira. Na legenda da publicação, ainda demonstrou confiança no futuro da equipe asiática.

Nos comentários, brasileiros "adotaram" o influenciador. "Ele se tornando o japonês queridinho dos BR", comentou um internauta. "Amei, ele fazendo a cena de novela", escreveu outro. "Como o cara foi torcer para o Japão ao lado dos brasileiros? Era para alguém ter dado uma camisa do Brasil para ele", brincou um terceiro.

Bastidores revelam encenação

Embora muitos tenham acreditado que a reação era espontânea, Gamix publicou nos stories do Instagram um vídeo de bastidores mostrando o momento em que entrega o celular para outra pessoa gravar sua atuação, confirmando que toda a cena havia sido planejada como um conteúdo de humor.

A revelação, no entanto, não diminuiu o sucesso da publicação. Pelo contrário: muitos internautas elogiaram a criatividade do streamer e continuaram compartilhando o vídeo, que se tornou um dos conteúdos mais comentados após a classificação brasileira.

Depois da repercussão, Gamix passou a investir ainda mais no formato. Ele publicou novos vídeos repetindo reações exageradas e chegou a gravar conteúdos ao lado da influenciadora brasileira Camila Loures. Em uma das publicações feitas em colaboração, os dois encenam outro ataque de raiva, desta vez com a legenda: "Quando o contatinho não responde".

Quem é Gamix?

Aos 18 anos, Gamix já é um dos criadores de conteúdo mais populares do Japão. O streamer reúne mais de 1 milhão de inscritos no YouTube, onde produz transmissões ao vivo em estádios, vlogs e vídeos de humor e desafios. Ele também mantém perfis ativos no Instagram e no TikTok.

O influenciador ficou conhecido no Japão por prometer que se aposentará das redes sociais caso não consiga gravar uma colaboração com o youtuber MrBeast até o fim de 2026.

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A repercussão dos vídeos gravados durante a Copa impulsionou ainda mais sua popularidade. Segundo dados da plataforma Social Blade, Gamix ganhou mais de 300 mil seguidores no Instagram desde a publicação dos conteúdos relacionados ao jogo entre Brasil e Japão. Em poucas horas, seu perfil passou de cerca de 200 mil para mais de 500 mil seguidores, impulsionado principalmente pelo público brasileiro.