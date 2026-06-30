Vídeo: torcida perde o controle e comemoração brasileira viraliza nas redes

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A vitória dramática do Brasil sobre o Japão, nessa segunda-feira (29/6), pela Copa do Mundo de 2026, fez o país inteiro vibrar. O gol de Gabriel Martinelli, marcado aos 50 minutos do segundo tempo, desencadeou uma onda de comemorações inusitadas que rapidamente viralizaram nas redes sociais.

Um dos registros mais compartilhados foi gravado no Boteco Boa Praça, no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro. No momento do gol da virada, um torcedor que segurava um cartaz do Canarinho Pistola, mascote da Seleção Brasileira, acabou derrubando uma das televisões do estabelecimento em meio à explosão de alegria.

O próprio bar entrou na brincadeira e publicou uma mensagem bem-humorada nas redes sociais. "Informamos que nossa TV pediu demissão por excesso de emoção durante Brasil x Japão. Ela alegou que não estava preparada para tamanha comemoração, mas já foi substituída”, compartilhou.

Outro vídeo que conquistou os internautas foi publicado pela personal trainer acreana Tuanna Menezes. O que seria apenas um registro da família assistindo ao jogo acabou se transformando em um fenômeno nas redes, ultrapassando meio milhão de visualizações em poucas horas.

Nas imagens, a comemoração pelo segundo gol do Brasil sai completamente do controle. Entre abraços, pulos e gritos, a mãe de Tuanna, María José, conhecida como Nenca, acaba sendo arrastada pelo chão durante a celebração, mas ela passa bem e está pronta para comemorar a próxima partida.

As tradicionais simpatias para ajudar a Seleção também fizeram sucesso nas redes. A catarinense Carolina Paulini compartilhou um vídeo mostrando a mãe chegando em frente à televisão com uma vela acesa para Nossa Senhora Aparecida. Quase no mesmo instante, Gabriel Martinelli marcou o gol da vitória. "POV: sua mãe claramente tem acesso ao SAC de Nossa Senhora Aparecida", escreveu em tom de brincadeira.

Já o paulista Fabrício Rosinelli mostrou a própria mãe recorrendo a outra superstição. No vídeo, ela acende um cigarro "para o santo ajudar o Brasil". A coincidência chamou atenção porque, segundo ele, poucos minutos após cada uma das duas vezes em que repetiu o ritual, a Seleção marcou um gol.

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