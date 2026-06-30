Bruno Guimarães comenta marca de Tostão e Zico que igualou na Copa: ‘Meus ídolos’ (Bruno Guimarães, volante da Seleção Brasileira, comemora classificação contra o Japão na Copa do Mundo)

Bruno Guimarães alcançou um feito histórico com a camisa da Seleção Brasileira e, logo depois da vitória por 2 a 1 sobre o Japão, fez questão de dividir os méritos com o restante da equipe. O meio-campista chegou a quatro assistências na Copa do Mundo de 2026 e igualou as marcas de dois dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro: Tostão e Zico.

O camisa 8 foi o responsável pelo passe para o gol da virada de Gabriel Martinelli nos minutos finais da partida. Com isso, tornou-se apenas o quarto brasileiro a distribuir quatro assistências em uma única edição do Mundial desde 1966. Apesar do recorde, Bruno minimizou a marca individual, valorizou os ídolos do passado e reforçou que o grande objetivo da Seleção é conquistar o hexacampeonato.

“São dois ídolos, fico feliz demais, mas isso não quer dizer nada se a gente não ganhar, né? Legal, mas eu troco tudo pelas grandes atuações da equipe e que a gente possa conseguir o nosso objetivo final. A vitória, do jeito que foi, com gol praticamente no último minuto, depois de estar perdendo, faz quem não acreditava passar a acreditar que a gente veio com tudo.” Bruno Guimarães, meio-campista do Brasil

Marca coloca Bruno ao lado de Tostão

Além de igualar Zico, Bruno Guimarães também alcançou um recorde de Tostão, maior artilheiro da história do Cruzeiro e um dos protagonistas da campanha do tricampeonato mundial do Brasil, em 1970.

Tostão distribuiu quatro assistências naquela edição histórica disputada no México, formando um dos ataques mais memoráveis do futebol ao lado de Pelé, Jairzinho, Rivellino e Gérson.

Pela Raposa, o ex-atacante construiu uma trajetória lendária. Entre 1963 e 1972, disputou 383 partidas, marcou 249 gols e liderou o Cruzeiro na conquista da Taça Brasil de 1966 sobre o Santos de Pelé, título considerado um dos mais importantes da história do clube. Agora, mais de cinco décadas depois, Bruno Guimarães entra na mesma lista de um dos maiores ídolos celestes.

Tostão e Pelé pela Seleção Brasileira (foto: Acervo/CBF)

Assistência para a classificação

Autor da assistência para Martinelli, Bruno explicou o que passou pela cabeça no momento decisivo da partida.

Segundo o volante, a primeira intenção era finalizar, mas a movimentação da defesa japonesa abriu espaço para encontrar o companheiro livre dentro da área.

“Frieza, cansaço, tudo. Quando eu recebi a bola, minha primeira intenção era chutar. Só que quando eu ameacei chutar, eu vi todo mundo tentando bloquear e o Marti ficou sozinho. Consegui achar um lindo passe, um lindo chute. Tudo perfeito para a nossa classificação.”

Conversa sobre tática ajudou na virada

Bruno também revelou qual foi a principal conversa da equipe durante o intervalo para buscar a reação diante do Japão.

De acordo com o meio-campista, o Brasil encontrou dificuldades para infiltrar pelo centro devido às duas linhas defensivas montadas pelos japoneses e precisou apostar em uma ocupação maior da área.

“O papo foi que estava tudo fechado, a gente não tinha muito espaço para jogar no entrelinhas. Muitas vezes eles estavam em duas linhas de cinco, estava difícil. Então a gente passou a colocar mais jogadores na área e aproveitar os cruzamentos. Tivemos muita chance de gol. Feliz que deu tudo certo.”

Bruno Guimarães luta pela bola com Kaishu Sano no jogo entre Brasil e Japão (foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Ranking de brasileiros com mais assistências em uma edição de Copa desde 1966

Pelé 6 assistências (1970) Bruno Guimarães 4 assistências (2026) Tostão 4 assistências (1970) Zico 4 assistências (1982)

Brasil espera adversário na Copa

O Brasil conhecerá o adversário das quartas de final após o duelo entre Costa do Marfim e Noruega, marcado para esta terça-feira (30/6). A partida da Seleção na próxima fase será disputada no domingo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Bruno Guimarães comenta marca de Tostão e Zico que igualou na Copa: ‘Meus ídolos’ foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo