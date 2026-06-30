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COMEMORAÇÃO

Vídeo mostra explosão de alegria em UPA após gol do Brasil contra o Japão

Gol salvador de Gabriel Martinelli transformou pronto atendimento em arquibancada com equipe médica e pacientes torcendo

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
30/06/2026 11:34

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UPA vai à loucura com vitória brasileira no jogo do Brasil
UPA vai à loucura com vitória brasileira no jogo do Brasil crédito: AFP / Redes sociais

A vitória da Seleção Brasileira sobre o Japão pela Copa do Mundo de 2026 nessa segunda-feira (29/6) provocou uma cena inusitada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Belém (PA). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde comemorando juntos o gol de Gabriel Martinelli, que garantiu a virada por 2 a 1 e a classificação do Brasil para as oitavas de final.

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As imagens registram dezenas de pessoas reunidas em frente a uma televisão acompanhando os minutos finais da partida. Quando Martinelli balançou as redes aos 50 minutos do segundo tempo, a tensão típica do ambiente hospitalar deu lugar à euforia. Gritos, aplausos, abraços e muita vibração tomaram conta dos corredores e da sala de espera da unidade.

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O vídeo mostra pacientes com soro, pessoas usando tala no braço, acompanhantes e servidores celebrando lado a lado. Por alguns instantes, consultas e atendimentos deram espaço à emoção provocada pelo futebol, transformando a UPA em uma verdadeira arquibancada improvisada.

A cena rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, onde internautas destacaram o clima de união vivido dentro da unidade de saúde. “Coisas que somente a Copa do Mundo nos proporciona, em meio ao sofrimento, as dores e angústias dos pacientes e funcionários, a Seleção Brasileira consegue por um momento nos trazer um pouco de felicidade. Que cena emocionante, viva a Copa do Mundo”, escreveu um perfil. 

“A Seleção Brasileira operando milagres”, disse outro. “Nessa hora até a dor foi embora”, comentou um terceiro.

Dentro de campo, o Brasil venceu o Japão por 2 a 1, de virada, em uma partida emocionante. Os japoneses abriram o placar no primeiro tempo com Kaishu Sano, mas a Seleção reagiu na etapa final. Casemiro empatou aos 11 minutos do segundo tempo e, já nos acréscimos, Gabriel Martinelli marcou o gol da vitória, garantindo a vaga brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo.

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Com a classificação assegurada, a equipe comandada por Carlo Ancelotti volta a campo no próximo domingo (5/7), às 17h (horário de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O adversário será definido após o confronto entre Costa do Marfim e Noruega. O jogo ocorre logo mais, às 14h.

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