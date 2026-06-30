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Após vitória do Brasil, Vini Jr. volta a comentar foto de Virginia

Craque da Seleção e influenciadora alimentam boatos de reconciliação com nova interação

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Eduarda Soares - Rádio Tupi
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Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
30/06/2026 09:02

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Após vitória do Brasil, Vini Jr. volta a comentar foto de Virginia e agita a web
Após vitória do Brasil, Vini Jr. volta a comentar foto de Virginia e agita a web crédito: Tupi

Vini Jr. comentou na segunda-feira (29/6) em mais uma publicação de Virginia Fonseca, desta vez após a vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Japão na Copa do Mundo. A interação reforçou os rumores de reconciliação entre o ex-casal.

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Virginia havia postado uma foto com um look country inspirado na estética do Texas, chapéu de cowboy, top branco com o escudo da Seleção e calça jeans customizada em verde e amarelo, antes de ir ao estádio acompanhar a partida. Na legenda, escreveu: "Pronta pra ver nosso Brasilzão ganhar". O camisa 7 respondeu: "Que estilo! Vamos, Brasil!".

Foto: Reprodução/Redes sociais

Segundo comentário desde o início do Mundial

Não é a primeira vez que o atacante interage com a influenciadora durante o torneio. Além dos comentários, Vini Jr. já havia enviado um buquê de rosas vermelhas para Virginia, e este já é o segundo registro público de interação nas redes sociais da empresária desde o início da Copa.

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