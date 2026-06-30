Copa do Mundo: vitória do Brasil sobre o Japão gera festas em vários países

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O gol de Gabriel Martinelli aos 50 minutos do segundo tempo, que garantiu a vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Japão e a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, nessa segunda-feira (29/6), provocou explosões de alegria muito além das fronteiras brasileiras. Vídeos gravados em Bangladesh, Indonésia, Paquistão e Líbano viralizaram nas redes sociais ao mostrar multidões vestidas de verde e amarelo, fogos de artifício, carreatas e comemorações que lembraram grandes festas realizadas no próprio Brasil.

As imagens reforçam um fenômeno que atravessa gerações: a Seleção Brasileira continua sendo um dos times mais populares do planeta e mobiliza milhões de torcedores em países sem tradição em Copas do Mundo ou com fortes laços históricos com o Brasil. Em Bangladesh, milhares de pessoas se reuniram na Universidade Internacional de Daffodil, em Daca, capital do país, para acompanhar a partida contra o Japão em telões. Assim que Martinelli marcou o gol da classificação, a multidão explodiu em comemoração, com gritos, abraços, bandeiras brasileiras tremulando e torcedores cantando como se estivessem em um estádio.

A paixão dos bengaleses pela Seleção Brasileira não é recente. O país, que tem cerca de 175 milhões de habitantes, desenvolveu uma das maiores culturas de torcida pelo Brasil fora da América do Sul. O fenômeno começou a ganhar força nas décadas de 1970 e 1980, impulsionado pelas transmissões das Copas do Mundo e pelo encanto despertado por Pelé. Desde então, gerações de torcedores passaram a acompanhar a equipe brasileira, tradição mantida por ídolos como Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Neymar e, agora, a nova geração.

Football fever in Lyari!



Mayor Karachi @murtazawahab1 joined thousands of passionate fans at Lyari International Football Stadium to watch the thrilling Japan vs Brazil clash. pic.twitter.com/VzaJzQKX8c — Karachi Metropolitan Corporation (@KmcPakistan) June 29, 2026

No Paquistão, outro vídeo que ganhou repercussão mostra milhares de pessoas reunidas no Estádio Internacional de Futebol de Lyari, em Karachi, para assistir ao confronto entre Brasil e Japão. A festa contou até com a presença do prefeito da cidade, que interrompeu a agenda oficial para acompanhar a partida ao lado da população. Após o gol da virada, o estádio improvisado como ponto de transmissão virou uma grande celebração, com bandeiras do Brasil, cantos e muita festa nas arquibancadas.

Huge celebrations in the streets of Ambon, Indonesia, as late as 3 a.m, because Brazil won against Japan in the World Cup.



pic.twitter.com/CLhiwww8bh — Rodrigo Luis Veloso (@rodrigoluisvelo) June 29, 2026

Na Indonésia, a classificação brasileira também foi comemorada nas ruas. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram longas carreatas, motociclistas carregando bandeiras do Brasil e avenidas tomadas por torcedores vestindo a camisa amarela da Seleção. Embora o país tenha enorme paixão pelo futebol local, o Brasil ocupa há décadas um lugar especial entre os indonésios, muito por causa da história construída por craques como Pelé, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Neymar.

Já no Líbano, a vitória brasileira provocou buzinaços, fogos de artifício e ruas lotadas em cidades como Sultan Yaakoub, considerada uma das maiores comunidades ligadas ao Brasil no Oriente Médio. Localizada próxima à fronteira com a Síria, a cidade reúne milhares de moradores que têm nacionalidade brasileira, descendência ou já viveram no país.

Fireworks and huge celebration into the streets of Lebanon. Brazilian Squad won tonight.



Brazil has more Lebanese descendants than Lebanon itself. pic.twitter.com/PNXnSt9irl — Rodrigo Luis Veloso (@rodrigoluisvelo) June 25, 2026

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A ligação entre Brasil e Líbano ajuda a explicar esse entusiasmo. Estima-se que o Brasil reúna entre 7 milhões e 10 milhões de descendentes de libaneses, número superior à população atual do próprio país do Oriente Médio. Ao longo de mais de um século de imigração, essa relação fortaleceu os laços culturais e fez da Seleção Brasileira um símbolo de identificação para muitos libaneses.