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Copa do Mundo: vitória do Brasil sobre o Japão gera festas em vários países

Gol de Gabriel Martinelli nos acréscimos levou multidões às ruas em países como Bangladesh, Indonésia, Paquistão e Líbano

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
30/06/2026 11:58

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Bangladesh e Líbano comemoraram vitória brasileira contra o Japão na Copa do Mundo
Bangladesh e Líbano comemoraram vitória brasileira contra o Japão na Copa do Mundo crédito: Redes sociais

O gol de Gabriel Martinelli aos 50 minutos do segundo tempo, que garantiu a vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Japão e a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, nessa segunda-feira (29/6), provocou explosões de alegria muito além das fronteiras brasileiras. Vídeos gravados em Bangladesh, Indonésia, Paquistão e Líbano viralizaram nas redes sociais ao mostrar multidões vestidas de verde e amarelo, fogos de artifício, carreatas e comemorações que lembraram grandes festas realizadas no próprio Brasil.

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As imagens reforçam um fenômeno que atravessa gerações: a Seleção Brasileira continua sendo um dos times mais populares do planeta e mobiliza milhões de torcedores em países sem tradição em Copas do Mundo ou com fortes laços históricos com o Brasil. Em Bangladesh, milhares de pessoas se reuniram na Universidade Internacional de Daffodil, em Daca, capital do país, para acompanhar a partida contra o Japão em telões. Assim que Martinelli marcou o gol da classificação, a multidão explodiu em comemoração, com gritos, abraços, bandeiras brasileiras tremulando e torcedores cantando como se estivessem em um estádio.

A paixão dos bengaleses pela Seleção Brasileira não é recente. O país, que tem cerca de 175 milhões de habitantes, desenvolveu uma das maiores culturas de torcida pelo Brasil fora da América do Sul. O fenômeno começou a ganhar força nas décadas de 1970 e 1980, impulsionado pelas transmissões das Copas do Mundo e pelo encanto despertado por Pelé. Desde então, gerações de torcedores passaram a acompanhar a equipe brasileira, tradição mantida por ídolos como Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Neymar e, agora, a nova geração.

 

No Paquistão, outro vídeo que ganhou repercussão mostra milhares de pessoas reunidas no Estádio Internacional de Futebol de Lyari, em Karachi, para assistir ao confronto entre Brasil e Japão. A festa contou até com a presença do prefeito da cidade, que interrompeu a agenda oficial para acompanhar a partida ao lado da população. Após o gol da virada, o estádio improvisado como ponto de transmissão virou uma grande celebração, com bandeiras do Brasil, cantos e muita festa nas arquibancadas.

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Na Indonésia, a classificação brasileira também foi comemorada nas ruas. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram longas carreatas, motociclistas carregando bandeiras do Brasil e avenidas tomadas por torcedores vestindo a camisa amarela da Seleção. Embora o país tenha enorme paixão pelo futebol local, o Brasil ocupa há décadas um lugar especial entre os indonésios, muito por causa da história construída por craques como Pelé, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Neymar.

Já no Líbano, a vitória brasileira provocou buzinaços, fogos de artifício e ruas lotadas em cidades como Sultan Yaakoub, considerada uma das maiores comunidades ligadas ao Brasil no Oriente Médio. Localizada próxima à fronteira com a Síria, a cidade reúne milhares de moradores que têm nacionalidade brasileira, descendência ou já viveram no país.

 

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A ligação entre Brasil e Líbano ajuda a explicar esse entusiasmo. Estima-se que o Brasil reúna entre 7 milhões e 10 milhões de descendentes de libaneses, número superior à população atual do próprio país do Oriente Médio. Ao longo de mais de um século de imigração, essa relação fortaleceu os laços culturais e fez da Seleção Brasileira um símbolo de identificação para muitos libaneses.

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