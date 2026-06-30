‘Chiquititas’ previu? Cena de 2014 antecipa vitória do Brasil na Copa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma cena da novela “Chiquititas”, exibida pelo SBT em 2014, voltou a viralizar nas redes sociais após a vitória da Seleção Brasileira por 2 a 1 sobre o Japão, nessa segunda-feira (29/6), pela Copa do Mundo de 2026. O motivo foi a semelhança entre o roteiro da produção infantil e o que aconteceu em campo durante a partida válida pelos 16 avos de final do Mundial.

SIM, CHIQUITITAS SEMPRE SOUBE.



2x1 de virada. pic.twitter.com/04MNyWgz4C — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) June 29, 2026

No trecho que voltou a circular na internet, as crianças do orfanato Raio de Luz tentam acompanhar um jogo entre Brasil e Japão, mas acabam perdendo a transmissão. Pouco depois, descobrem o resultado por meio da narração de um locutor.

O que chamou a atenção dos internautas é que o narrador descreve um roteiro bastante parecido com o confronto disputado 12 anos depois: o Japão abre o placar, o Brasil reage, vira a partida e vence por 2 a 1. Além disso, a narração informa que o gol da vitória brasileira acontece nos minutos finais do jogo, detalhe que coincidiu com a partida da Copa do Mundo.

Na ficção, o gol decisivo é marcado pelo personagem Alexander. Já na vida real, quem garantiu a classificação brasileira foi Gabriel Martinelli, que balançou as redes aos 50 minutos do segundo tempo e decretou a virada da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

A coincidência fez o vídeo ganhar força nas redes sociais. “Parece até ‘Os Simpsons’ prevendo o futuro”, brincou um perfil. “Eles assistindo com delay do canal do Casemiro”, ironizou outro.

Dentro de campo, o duelo também teve um roteiro emocionante. O Japão saiu na frente ainda no primeiro tempo com Kaishu Sano, aproveitando um erro da defesa brasileira. Na etapa final, Casemiro empatou de cabeça e, já nos acréscimos, Gabriel Martinelli marcou o gol da vitória por 2 a 1, garantindo a classificação da Seleção Brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo.

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Com o resultado, o Brasil avançou à próxima fase da competição e volta a campo no domingo (5/7), quando enfrentará o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega em busca de uma vaga nas quartas de final. Enquanto isso, a curiosa coincidência entre a novela e o jogo segue divertindo os torcedores e alimentando as brincadeiras nas redes sociais.