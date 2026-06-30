Milu: o gato vidente que acertou a vitória do Brasil sobre o Japão

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um gato preto viralizou nas redes sociais ao prever que o Brasil venceria o Japão na disputa dos 16 avos da Copa do Mundo, nessa segunda-feira (29/6). Milu é pet de Natan Antônio Pinheiro, morador de Aguanil, no Sul de Minas. Antes do confronto, ele publicou um vídeo em que o felino escolhe o recipiente identificado com a bandeira do Brasil, indicando o vencedor da partida.

Após o apito final, Natan voltou às redes sociais para comemorar o novo acerto do felino. "Falaram que tinha um analista que previu aqui, mas nós tem o Milu! Nós tem o Milu, acertou mais uma de virada! Cadê o analista que acertou as últimas quatro Copas? Fala para eles aí, Milu, tem que confiar no Milu, não tem? Acabou o jogo, ó! Milu cravou 100%, o Milu tá 100%", brincou o tutor em vídeo publicado após a classificação brasileira.

A publicação rapidamente repercutiu entre os seguidores do perfil. "Nunca duvidei. Milu, nosso amuleto", escreveu um internauta. "No gol do Japão, eu lembrei do Milu. Desculpa, Milu, se por um momento eu duvidei de você", comentou outro.

Milu começou a carreira de vidente durante a Copa do Mundo de 2022. Inspirado em outros animais que ganharam fama por supostamente prever resultados esportivos, Natan passou a gravar vídeos em que o gato escolhe entre recipientes com ração identificados com os nomes das equipes e a opção de empate. O recipiente escolhido representa o "palpite" para o confronto.

Naquele Mundial, Milu chamou a atenção ao acertar resultados inesperados, como as classificações de Marrocos sobre Espanha, nas oitavas de final, e sobre Portugal, nas quartas. As previsões renderam milhões de visualizações e fizeram o perfil do felino ganhar milhares de seguidores.

O sucesso continuou em outras competições. Durante o BBB 23, o gato acertou a repescagem vencida por Larissa e Fred Nicácio. Já na Copa do Brasil de 2023, também chamou atenção ao prever a campanha do São Paulo até a conquista do título.

Na atual edição da Copa do Mundo, Milu manteve a sequência de acertos envolvendo a Seleção Brasileira. Antes do duelo contra o Japão, ele já havia previsto o empate diante de Marrocos, a vitória sobre o Haiti e o triunfo contra a Escócia, aumentando a expectativa dos seguidores para cada novo vídeo.

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Apesar da repercussão e da sequência de acertos, as "previsões" de Milu fazem parte de uma brincadeira criada pelo tutor e não possuem qualquer comprovação científica.