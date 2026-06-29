Copa do Mundo: quem são as WAGs que movimentam o jogo fora de campo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Elas aparecem nas arquibancadas, viralizam nas redes sociais, lançam tendências de moda e acumulam milhões de seguidores. Durante a Copa do Mundo de 2026, um termo voltou a ganhar força nas redes e na cobertura esportiva: as WAGs.

A sigla vem do inglês “wives and girlfriends” (“esposas e namoradas”, em português) e é usada para se referir às companheiras de atletas profissionais, especialmente jogadores de futebol. Se hoje nomes como Bruna Biancardi (esposa de Neymar), Antonela Roccuzzo (esposa de Lionel Messi) e Georgina Rodríguez (namorada de Cristiano Ronaldo) ocupam espaço próprio no entretenimento e nas redes sociais, nem sempre foi assim.

O termo surgiu no Reino Unido no início dos anos 2000, quando a imprensa britânica passou a acompanhar intensamente a vida pessoal dos jogadores da seleção inglesa. A figura que se tornou símbolo desse fenômeno foi Victoria Beckham, casada com David Beckham.

Na época, a expressão carregava um tom pejorativo e reduzia essas mulheres à condição de parceiras dos atletas. Com o passar dos anos, porém, o conceito se transformou. Muitas delas construíram carreiras independentes como empresárias, influenciadoras, modelos, jornalistas e artistas.

Na Copa do Mundo de 2026, elas voltaram aos holofotes.

Bruna Biancardi lidera atenção entre as brasileiras

Companheira de Neymar, Bruna Biancardi é uma das brasileiras mais acompanhadas do universo do futebol. Com mais de 15 milhões de seguidores, a influenciadora compartilha conteúdos sobre maternidade, moda e estilo de vida.

Ao lado do camisa 10 da Seleção, ela se tornou uma das figuras mais observadas durante a Copa, principalmente por mostrar bastidores da rotina familiar e dos jogos.

Outra brasileira em evidência é Gabriely Miranda, esposa de Endrick. Modelo e influenciadora digital, ela ganhou projeção internacional ao acompanhar a ascensão do atacante e hoje reúne milhões de seguidores.

Duda Fournier, mulher de Lucas Paquetá, Carol Cabrino, casada com Marquinhos, Ana Lídia Guimarães, esposa de Bruno Guimarães, e Isabella Rousso, namorada de Gabriel Martinelli, também ganharam destaque nas redes durante o Mundial ao compartilhar os bastidores das partidas e os looks escolhidos para acompanhar a Seleção.

Antonela e Georgina são referências mundiais

Se existe uma "rainha" das WAGs modernas, muitos apontam Georgina Rodríguez. Companheira de Cristiano Ronaldo, a modelo e empresária acumula mais de 70 milhões de seguidores e ampliou sua fama com o reality show “Soy Georgina”.

Já Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, construiu uma imagem mais discreta, mas igualmente poderosa. Embaixadora de grandes marcas internacionais, ela se tornou referência em moda e lifestyle e soma dezenas de milhões de seguidores.

Outra argentina em destaque é Tini Stoessel, cantora e atriz que vive um relacionamento com Rodrigo De Paul. Ídolo da música latina, ela levou sua enorme base de fãs para o universo do futebol.