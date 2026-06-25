Copa 2026: 5 petiscos fáceis para torcer pelo Brasil

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Com a Copa do Mundo 2026 em pleno andamento e o Brasil classificado, cada jogo da seleção transforma qualquer casa em uma arquibancada improvisada. Nessas horas, reunir os amigos e a família em frente à TV pede um cardápio especial: prático, delicioso e que combine com o clima de festa e nervosismo que só o futebol proporciona.

O segredo é apostar em comidas que possam ser preparadas com antecedência ou que fiquem prontas rapidamente, sem exigir que alguém perca os lances principais por ficar preso na cozinha. A ideia é compartilhar porções que agradem a todos e que sejam fáceis de comer no sofá.

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Para ajudar a planejar a torcida para os jogos decisivos que vêm por aí, separamos cinco opções de petiscos que são a cara do Brasil e perfeitos para acompanhar cada drible e cada gol.

Confira 5 ideias para o seu cardápio de torcedor

Pão de alho cremoso

Um clássico do churrasco que migrou com sucesso para dentro de casa. Você pode comprar a pasta de alho pronta ou fazer uma versão caseira misturando maionese, alho picado, queijo parmesão ralado e cheiro-verde. Basta passar nos pães, levar ao forno ou à air fryer até dourar e servir quentinho.

O pão de alho cremoso é um dos petiscos ideais para reunir os amigos e torcer pela seleção na Copa do Mundo 2026. ribeirorocha de Getty Images

Espetinho de linguiça com queijo coalho

Essa dupla é sinônimo de praticidade e sabor. Intercale pedaços de linguiça toscana e cubos de queijo coalho em espetos de madeira. Eles podem ser assados no forno, na grelha elétrica ou na air fryer. Ficam prontos em poucos minutos e o resultado é sempre um sucesso.

Espetinhos variados são uma opção prática e deliciosa para acompanhar os jogos da Copa do Mundo, perfeitos para compartilhar com a torcida. Nadin Sh de Pexels

Dadinho de tapioca

Um petisco que virou febre nos bares e é surpreendentemente fácil de fazer. A massa leva apenas tapioca granulada, queijo coalho ralado e leite quente. Depois de firmar na geladeira e ser cortada em cubos, pode ser frita ou assada até ficar crocante por fora e macia por dentro. Sirva com geleia de pimenta.

Os dadinhos de tapioca, crocantes e servidos com molho, são perfeitos para celebrar os gols da seleção durante a Copa do Mundo. Estudio conceito de Getty Images

Mini pastel de carne

Nenhuma lista de petiscos brasileiros estaria completa sem ele. Para facilitar, use massa de pastel comprada pronta e prepare um recheio simples de carne moída bem temperada. O tamanho mini é ideal para servir em reuniões. Fritar na air fryer é uma alternativa para evitar sujeira e reduzir a gordura.

Os mini pastéis, um clássico da culinária brasileira, são perfeitos como petisco rápido para animar a torcida nos jogos da Copa do Mundo. ribeirorocha de Getty Images

Caldinho de feijão

Para aquecer a torcida, especialmente em dias mais frios, o caldinho de feijão é perfeito. Cozinhe o feijão com bacon e calabresa e depois bata no liquidificador até obter um creme. Sirva em copinhos ou canecas pequenas, finalizando com um fio de azeite, couve picadinha ou torresmo por cima.

Caldinho de feijão é a pedida perfeita para aquecer a torcida e acompanhar os jogos decisivos da Copa. Rodrigo Moreira de Getty Images

Agora é só escolher suas receitas favoritas, preparar os petiscos e torcer pelo hexa!

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.