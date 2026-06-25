Copa 2026: 5 petiscos fáceis para torcer pelo Brasil
Com a seleção classificada, confira receitas práticas e deliciosas para acompanhar os próximos jogos com os amigos na frente da TV.
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Com a Copa do Mundo 2026 em pleno andamento e o Brasil classificado, cada jogo da seleção transforma qualquer casa em uma arquibancada improvisada. Nessas horas, reunir os amigos e a família em frente à TV pede um cardápio especial: prático, delicioso e que combine com o clima de festa e nervosismo que só o futebol proporciona.
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O segredo é apostar em comidas que possam ser preparadas com antecedência ou que fiquem prontas rapidamente, sem exigir que alguém perca os lances principais por ficar preso na cozinha. A ideia é compartilhar porções que agradem a todos e que sejam fáceis de comer no sofá.
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Confira 5 ideias para o seu cardápio de torcedor
Pão de alho cremoso
Um clássico do churrasco que migrou com sucesso para dentro de casa. Você pode comprar a pasta de alho pronta ou fazer uma versão caseira misturando maionese, alho picado, queijo parmesão ralado e cheiro-verde. Basta passar nos pães, levar ao forno ou à air fryer até dourar e servir quentinho.
Espetinho de linguiça com queijo coalho
Essa dupla é sinônimo de praticidade e sabor. Intercale pedaços de linguiça toscana e cubos de queijo coalho em espetos de madeira. Eles podem ser assados no forno, na grelha elétrica ou na air fryer. Ficam prontos em poucos minutos e o resultado é sempre um sucesso.
Dadinho de tapioca
Um petisco que virou febre nos bares e é surpreendentemente fácil de fazer. A massa leva apenas tapioca granulada, queijo coalho ralado e leite quente. Depois de firmar na geladeira e ser cortada em cubos, pode ser frita ou assada até ficar crocante por fora e macia por dentro. Sirva com geleia de pimenta.
Mini pastel de carne
Nenhuma lista de petiscos brasileiros estaria completa sem ele. Para facilitar, use massa de pastel comprada pronta e prepare um recheio simples de carne moída bem temperada. O tamanho mini é ideal para servir em reuniões. Fritar na air fryer é uma alternativa para evitar sujeira e reduzir a gordura.
Caldinho de feijão
Para aquecer a torcida, especialmente em dias mais frios, o caldinho de feijão é perfeito. Cozinhe o feijão com bacon e calabresa e depois bata no liquidificador até obter um creme. Sirva em copinhos ou canecas pequenas, finalizando com um fio de azeite, couve picadinha ou torresmo por cima.
Agora é só escolher suas receitas favoritas, preparar os petiscos e torcer pelo hexa!
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.