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Copa do Mundo

Copa 2026: 5 petiscos fáceis para torcer pelo Brasil

Com a seleção classificada, confira receitas práticas e deliciosas para acompanhar os próximos jogos com os amigos na frente da TV.

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
25/06/2026 15:54

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Copa 2026: 5 petiscos fáceis para torcer pelo Brasil
Prepare sua torcida com petiscos que combinam com o clima da Copa do Mundo, como pão de alho cremoso, dadinhos de tapioca e caldinho de feijão. crédito: Rodrigo Moreira de Getty Images / Estudio conceito de Getty Images / ribeirorocha de Getty Images

Com a Copa do Mundo 2026 em pleno andamento e o Brasil classificado, cada jogo da seleção transforma qualquer casa em uma arquibancada improvisada. Nessas horas, reunir os amigos e a família em frente à TV pede um cardápio especial: prático, delicioso e que combine com o clima de festa e nervosismo que só o futebol proporciona.

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O segredo é apostar em comidas que possam ser preparadas com antecedência ou que fiquem prontas rapidamente, sem exigir que alguém perca os lances principais por ficar preso na cozinha. A ideia é compartilhar porções que agradem a todos e que sejam fáceis de comer no sofá.

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Para ajudar a planejar a torcida para os jogos decisivos que vêm por aí, separamos cinco opções de petiscos que são a cara do Brasil e perfeitos para acompanhar cada drible e cada gol.

Confira 5 ideias para o seu cardápio de torcedor

Pão de alho cremoso

Um clássico do churrasco que migrou com sucesso para dentro de casa. Você pode comprar a pasta de alho pronta ou fazer uma versão caseira misturando maionese, alho picado, queijo parmesão ralado e cheiro-verde. Basta passar nos pães, levar ao forno ou à air fryer até dourar e servir quentinho.

Duas metades de pão de alho com recheio cremoso verde em prato branco.
O pão de alho cremoso é um dos petiscos ideais para reunir os amigos e torcer pela seleção na Copa do Mundo 2026.ribeirorocha de Getty Images

Espetinho de linguiça com queijo coalho

Essa dupla é sinônimo de praticidade e sabor. Intercale pedaços de linguiça toscana e cubos de queijo coalho em espetos de madeira. Eles podem ser assados no forno, na grelha elétrica ou na air fryer. Ficam prontos em poucos minutos e o resultado é sempre um sucesso.

Espetinhos de carne e vegetais grelhados dispostos sobre pão árabe em uma mesa de madeira.
Espetinhos variados são uma opção prática e deliciosa para acompanhar os jogos da Copa do Mundo, perfeitos para compartilhar com a torcida. Nadin Sh de Pexels

Dadinho de tapioca

Um petisco que virou febre nos bares e é surpreendentemente fácil de fazer. A massa leva apenas tapioca granulada, queijo coalho ralado e leite quente. Depois de firmar na geladeira e ser cortada em cubos, pode ser frita ou assada até ficar crocante por fora e macia por dentro. Sirva com geleia de pimenta.

Dadinhos de tapioca fritos com espetos de bambu e molho vermelho em prato branco.
Os dadinhos de tapioca, crocantes e servidos com molho, são perfeitos para celebrar os gols da seleção durante a Copa do Mundo.Estudio conceito de Getty Images

Mini pastel de carne

Nenhuma lista de petiscos brasileiros estaria completa sem ele. Para facilitar, use massa de pastel comprada pronta e prepare um recheio simples de carne moída bem temperada. O tamanho mini é ideal para servir em reuniões. Fritar na air fryer é uma alternativa para evitar sujeira e reduzir a gordura.

Pilha de pastéis fritos dourados em prato branco com ervas, pimentas e tomates.
Os mini pastéis, um clássico da culinária brasileira, são perfeitos como petisco rápido para animar a torcida nos jogos da Copa do Mundo.ribeirorocha de Getty Images

Caldinho de feijão

Para aquecer a torcida, especialmente em dias mais frios, o caldinho de feijão é perfeito. Cozinhe o feijão com bacon e calabresa e depois bata no liquidificador até obter um creme. Sirva em copinhos ou canecas pequenas, finalizando com um fio de azeite, couve picadinha ou torresmo por cima.

Tigela de caldinho de feijão cremoso com bacon e cheiro-verde, acompanhado por torradas.
Caldinho de feijão é a pedida perfeita para aquecer a torcida e acompanhar os jogos decisivos da Copa.Rodrigo Moreira de Getty Images

Agora é só escolher suas receitas favoritas, preparar os petiscos e torcer pelo hexa!

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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