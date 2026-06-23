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Gastronomia

O petisco perfeito para ver o jogo do Brasil: 3 receitas fáceis

Para acompanhar a partida da seleção, nada melhor que uma comida gostosa; aprenda a fazer um delicioso pão de alho, dadinhos de tapioca e mais

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
23/06/2026 16:45

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O petisco perfeito para ver o jogo do Brasil: 3 receitas fáceis
Torcedores do Brasil celebram um gol em casa, com a mesa farta de petiscos sugeridos para acompanhar a Copa do Mundo. crédito: Estado de Minas/ Imagem gerada por IA

A ansiedade para o jogo do Brasil contra a Escócia, pela Copa do Mundo, nesta quarta-feira, 24 de junho, pede um petisco à altura da torcida. Para acompanhar a partida da seleção, nada melhor do que uma comida gostosa, fácil de preparar e que agrada a todo mundo. Deixar tudo pronto antes de o juiz apitar é a melhor estratégia para não perder nenhum lance.

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Pensando nisso, separamos três receitas práticas que são perfeitas para dividir com os amigos e a família enquanto torce. São opções que sujam pouca louça e podem ser feitas em poucos minutos, garantindo mais tempo para curtir o momento.

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Pão de alho cremoso na airfryer

O pão de alho é um clássico que não pode faltar. Esta versão fica pronta rapidamente e garante uma cremosidade irresistível. Você vai precisar de:

  • 1 pão baguete ou pão francês

  • 100g de maionese

  • 50g de queijo parmesão ralado

  • 2 dentes de alho picados

  • Cheiro-verde a gosto

  • Uma pitada de sal

Para o preparo, comece misturando a maionese, o queijo parmesão, o alho, o sal e o cheiro-verde em uma tigela. Em seguida, faça cortes no pão com cerca de dois dedos de espessura, mas sem ir até o final, para que as fatias permaneçam unidas na base. Recheie cada um dos vãos com a pasta de alho. Leve para a airfryer pré-aquecida a 180ºC por cerca de 8 a 10 minutos, ou até dourar.

Dadinhos de tapioca crocantes

Crocantes por fora e macios por dentro, os dadinhos de tapioca são uma ótima pedida. Para esta receita, você precisa de:

  • 250g de tapioca granulada

  • 250g de queijo coalho ralado

  • 500 ml de leite quente

  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

Em um recipiente, misture a tapioca granulada, o queijo coalho, o sal e a pimenta. Adicione o leite quente e mexa rapidamente por cerca de um minuto, até a mistura começar a firmar. Despeje a massa em uma forma coberta com plástico filme e alise a superfície. Leve à geladeira por pelo menos duas horas. Depois de firme, corte em cubos e frite em óleo quente ou asse na airfryer a 200ºC por 15 minutos.

Espetinho caprese fácil

Para quem busca uma alternativa mais leve e refrescante, o espetinho caprese é ideal e não precisa de fogo. Os ingredientes são:

  • Tomates cereja

  • Mussarela de búfala em bolinhas

  • Folhas de manjericão fresco

  • Palitos de churrasco

  • Azeite e sal a gosto

A montagem é muito simples. Basta espetar nos palitos um tomate cereja, uma bolinha de mussarela e uma folha de manjericão, intercalando os ingredientes. Repita o processo até preencher o espeto. Organize os espetinhos em uma travessa e, na hora de servir, regue com um fio de azeite e tempere com uma pitada de sal.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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