O petisco perfeito para ver o jogo do Brasil: 3 receitas fáceis
Para acompanhar a partida da seleção, nada melhor que uma comida gostosa; aprenda a fazer um delicioso pão de alho, dadinhos de tapioca e mais
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A ansiedade para o jogo do Brasil contra a Escócia, pela Copa do Mundo, nesta quarta-feira, 24 de junho, pede um petisco à altura da torcida. Para acompanhar a partida da seleção, nada melhor do que uma comida gostosa, fácil de preparar e que agrada a todo mundo. Deixar tudo pronto antes de o juiz apitar é a melhor estratégia para não perder nenhum lance.
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Pensando nisso, separamos três receitas práticas que são perfeitas para dividir com os amigos e a família enquanto torce. São opções que sujam pouca louça e podem ser feitas em poucos minutos, garantindo mais tempo para curtir o momento.
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Pão de alho cremoso na airfryer
O pão de alho é um clássico que não pode faltar. Esta versão fica pronta rapidamente e garante uma cremosidade irresistível. Você vai precisar de:
1 pão baguete ou pão francês
100g de maionese
50g de queijo parmesão ralado
2 dentes de alho picados
Cheiro-verde a gosto
Uma pitada de sal
Para o preparo, comece misturando a maionese, o queijo parmesão, o alho, o sal e o cheiro-verde em uma tigela. Em seguida, faça cortes no pão com cerca de dois dedos de espessura, mas sem ir até o final, para que as fatias permaneçam unidas na base. Recheie cada um dos vãos com a pasta de alho. Leve para a airfryer pré-aquecida a 180ºC por cerca de 8 a 10 minutos, ou até dourar.
Dadinhos de tapioca crocantes
Crocantes por fora e macios por dentro, os dadinhos de tapioca são uma ótima pedida. Para esta receita, você precisa de:
250g de tapioca granulada
250g de queijo coalho ralado
500 ml de leite quente
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Em um recipiente, misture a tapioca granulada, o queijo coalho, o sal e a pimenta. Adicione o leite quente e mexa rapidamente por cerca de um minuto, até a mistura começar a firmar. Despeje a massa em uma forma coberta com plástico filme e alise a superfície. Leve à geladeira por pelo menos duas horas. Depois de firme, corte em cubos e frite em óleo quente ou asse na airfryer a 200ºC por 15 minutos.
Espetinho caprese fácil
Para quem busca uma alternativa mais leve e refrescante, o espetinho caprese é ideal e não precisa de fogo. Os ingredientes são:
Tomates cereja
Mussarela de búfala em bolinhas
Folhas de manjericão fresco
Palitos de churrasco
Azeite e sal a gosto
A montagem é muito simples. Basta espetar nos palitos um tomate cereja, uma bolinha de mussarela e uma folha de manjericão, intercalando os ingredientes. Repita o processo até preencher o espeto. Organize os espetinhos em uma travessa e, na hora de servir, regue com um fio de azeite e tempere com uma pitada de sal.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.