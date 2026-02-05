Para ver os jogos: 5 receitas fáceis de petiscos para fazer em casa

Reunir os amigos e a família para assistir aos jogos do seu time é um programa clássico, mas a fome pode atrapalhar a torcida. Para evitar que alguém perca um lance importante por estar na cozinha, a solução é apostar em petiscos práticos e rápidos. Com ingredientes simples, é possível transformar a sala de casa em uma verdadeira arquibancada gastronômica.

O segredo está em escolher preparos que exigem pouco tempo e podem ser comidos com as mãos, sem a necessidade de pratos e talheres. A ideia é que todos possam se servir de forma descontraída enquanto a bola rola. Para ajudar, separamos cinco opções que agradam a diferentes paladares e resolvem o cardápio sem complicação.

Leia Mais

Pão de alho turbinado

Uma versão aprimorada do clássico de churrasco. Basta misturar manteiga em temperatura ambiente com alho picado, sal e cheiro-verde. Para dar um toque especial, adicione queijo parmesão ralado e requeijão cremoso à mistura. Faça cortes em uma baguete sem separá-la em fatias, espalhe o creme generosamente e finalize com muçarela por cima. Leve ao forno preaquecido a 200°C ou à airfryer a 180°C por 5 a 10 minutos, até dourar.

Mini-hambúrgueres caseiros

Essa opção é um sucesso garantido. Tempere carne moída de boa qualidade com sal, pimenta-do-reino e cebola em pó. Molde pequenos discos e grelhe em uma frigideira quente. Sirva em mini pães de hambúrguer com folhas de alface, rodelas de tomate e fatias de queijo. Deixar os molhos, como ketchup, mostarda e maionese, disponíveis para que cada um monte o seu lanche, torna tudo mais interativo.

Batata rústica na airfryer

Mais saudável e tão saborosa quanto a versão frita, a batata rústica na airfryer é muito fácil de preparar. Lave bem as batatas e corte em gomos, mantendo a casca. Tempere com azeite, sal, páprica e alecrim. Espalhe os gomos no cesto da fritadeira elétrica preaquecida e programe para assar por cerca de 20 a 25 minutos a 200°C, virando na metade do tempo para que dourem por igual. O tempo pode variar conforme o modelo do aparelho. Ficam crocantes por fora e macias por dentro.

Espetinho de queijo coalho

Um clássico que quase não dá trabalho e remete ao clima de estádio. Corte o queijo coalho em cubos e espete em palitos de madeira. Grelhe os espetinhos em uma frigideira antiaderente quente ou na churrasqueira, virando para dourar todos os lados. Para servir, regue com um fio de melaço de cana, que equilibra o salgado do queijo com um toque adocicado e surpreendente.

Guacamole com nachos

Para um petisco rápido e que não precisa de fogão, o guacamole é a escolha ideal. Amasse a polpa de abacates maduros com um garfo, deixando alguns pedaços. Misture tomate e cebola roxa picados, coentro fresco, suco de limão e uma pitada de sal. Sirva imediatamente com nachos ou tortilhas de milho. É uma opção leve e refrescante, perfeita para acompanhar a tensão do jogo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.