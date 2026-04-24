Festa em casa: 5 receitas de petiscos fáceis para surpreender amigos

Organizar uma festa em casa é uma ótima maneira de reunir os amigos, mas a dúvida sobre o que servir pode transformar a animação em preocupação. A boa notícia é que não é preciso passar horas na cozinha para impressionar. Com os ingredientes certos, é possível preparar petiscos deliciosos que parecem elaborados, mas são muito simples de fazer.

Para ajudar nessa tarefa, selecionamos cinco receitas práticas que agradam a diferentes paladares e deixam qualquer encontro mais saboroso. As opções vão desde clássicos repaginados até combinações surpreendentes, garantindo que sua recepção seja um sucesso sem exigir habilidades de chef.

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5 petiscos para surpreender sem complicação

1. Dadinho de tapioca com geleia de pimenta

Um clássico moderno dos bares que pode ser feito facilmente em casa. A crocância por fora e a maciez por dentro, combinadas com o sabor adocicado e picante da geleia, formam uma combinação irresistível.

Tempo de preparo: 35 minutos (+ 3 horas de geladeira)

Rendimento: Cerca de 30 unidades

Ingredientes: 250g de tapioca granulada, 250g de queijo coalho ralado, 500ml de leite fervente, sal e pimenta-do-reino a gosto, óleo para fritar e geleia de pimenta para servir.

Modo de preparo: Em uma tigela, misture o queijo coalho e a tapioca. Tempere com sal e pimenta. Ferva o leite e despeje sobre a mistura, mexendo bem até que o queijo derreta e a massa fique homogênea. Despeje em uma forma forçada com plástico filme, nivele bem, e leve à geladeira por pelo menos três horas. Corte em cubos e frite em óleo quente até dourar ou asse na airfryer a 200°C.

2. Bruschetta clássica de tomate e manjericão

Este antepasto italiano é a prova de que menos é mais. Leva poucos ingredientes, é rápido de montar e o resultado é um petisco fresco, leve e com um visual que sempre impressiona os convidados.

Tempo de preparo: 15 minutos

Rendimento: Cerca de 8 a 10 porções

Ingredientes: 1 baguete ou pão italiano em fatias, 2 tomates maduros picados sem sementes, folhas de manjericão fresco, 1 dente de alho, azeite de oliva extravirgem, sal e pimenta-do-reino.

Modo de preparo: Torre levemente as fatias de pão no forno ou na frigideira. Enquanto ainda estão quentes, esfregue suavemente o dente de alho em cada fatia. Em uma tigela, misture o tomate picado, o manjericão rasgado, sal, pimenta e um bom fio de azeite. Coloque a mistura sobre as fatias de pão e sirva imediatamente para não amolecer o pão.

Dica: Para uma opção sem glúten, utilize pão apropriado.

3. Espetinho caprese

Uma versão divertida e prática da famosa salada caprese. É uma opção que não precisa de fogão, além de ser colorida e muito refrescante, ideal para dias mais quentes ou como uma entrada leve.

Tempo de preparo: 10 minutos

Rendimento: Cerca de 10 a 12 espetinhos

Ingredientes: 1 caixa de tomates cereja, 1 pote de muçarela de búfala em bolinhas (cerejinha), folhas de manjericão fresco, azeite, sal, pimenta-do-reino e palitos para espetinho.

Modo de preparo: Monte os espetinhos alternando um tomate cereja, uma bolinha de muçarela e uma folha de manjericão. Repita o processo até preencher o palito. Disponha os espetinhos em uma travessa, tempere com sal, pimenta e regue com um fio de azeite antes de servir.

Dica: Um fio de molho pesto por cima dos espetinhos prontos adiciona uma camada extra de sabor.

4. Pasta de frango cremosa

Extremamente versátil, esta pasta pode ser servida com torradas, pães, biscoitos salgados ou até mesmo vegetais cortados em palitos, como cenoura e aipo. O melhor é que pode ser preparada com antecedência.

Tempo de preparo: 10 minutos

Rendimento: Aproximadamente 2 xícaras

Ingredientes: 1 peito de frango cozido e desfiado (cerca de 250g), 1/2 xícara de maionese, 1/4 de xícara de creme de leite ou requeijão cremoso, 2 colheres de sopa de cebolinha picada, sal e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo: Em um recipiente, misture todos os ingredientes até obter uma pasta homogênea. Ajuste o sal e a pimenta, se necessário. Mantenha na geladeira até a hora de servir para apurar os sabores.

Dica: Incremente a pasta com milho, azeitonas picadas ou cenoura ralada para dar mais textura e sabor.

5. Tâmaras com bacon

Essa receita surpreende pela combinação inusitada de doce e salgado. É um petisco sofisticado, com apenas dois ingredientes, que fica pronto em poucos minutos e certamente renderá muitos elogios.

Tempo de preparo: 25 minutos

Rendimento: 12 unidades

Ingredientes: 12 tâmaras sem caroço, 6 fatias de bacon cortadas ao meio no comprimento.

Modo de preparo: Pré-aqueça o forno a 200°C. Enrole cada tâmara com meia fatia de bacon e, se necessário, prenda com um palito de dente. Coloque os rolinhos em uma assadeira antiaderente ou forrada com papel manteiga e leve ao forno por cerca de 15 a 20 minutos, virando na metade do tempo, até que o bacon esteja dourado e crocante.

Dica: Para um toque especial, recheie as tâmaras com um pedaço de queijo gorgonzola ou amêndoas antes de enrolar no bacon.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.