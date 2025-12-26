Culinária mineira: 5 receitas fáceis para fazer em casa

A culinária de Minas Gerais ganhou os holofotes internacionais recentemente, sendo celebrada como um dos melhores destinos gastronômicos do mundo. Guias como o TasteAtlas e a revista Condé Nast Traveler destacaram a riqueza de seus sabores, colocando a cozinha mineira no mapa global. A boa notícia é que não é preciso ser um chef profissional para trazer essa tradição para a sua mesa. Com ingredientes acessíveis e um pouco de carinho, é possível recriar clássicos que aquecem o estômago e a alma.

Explorar a gastronomia mineira em casa é uma viagem sem sair da cozinha. Pratos que combinam simplicidade e complexidade de sabores mostram por que essa culinária conquistou paladares globalmente. Separamos cinco receitas icônicas e fáceis para você surpreender a família e os amigos.

Leia Mais

Pão de Queijo

O pão de queijo é, sem dúvida, o embaixador da culinária mineira. Sua receita tradicional leva polvilho, queijo Minas curado, ovos, leite e uma pitada de sal. O segredo está em sovar bem a massa até que ela fique lisa e homogênea. As bolinhas douradas e crocantes por fora, com um interior macio e elástico, são perfeitas para o café da manhã ou lanche da tarde.

Feijão Tropeiro

Este prato robusto e cheio de história nasceu nas comitivas de tropeiros que cruzavam o país. A receita une feijão cozido, farinha de mandioca, linguiça, ovos, torresmo e couve refogada. Tudo é misturado em uma única panela, resultando em uma refeição completa e saborosa. É a escolha ideal para um almoço de domingo que alimenta e conforta.

Frango com Quiabo

Um clássico da comida caseira, o frango com quiabo combina a suculência do frango ensopado com a textura macia do quiabo. O prato ganha um sabor especial com temperos como alho, cebola e cheiro-verde. Para evitar a "baba" característica do quiabo, uma dica é pingar algumas gotas de limão ou vinagre durante o cozimento. Servido com angu e arroz branco, é irresistível.

Tutu de Feijão

Cremoso e aveludado, o tutu de feijão é uma das formas mais saborosas de apreciar o grão. A base é simples: feijão cozido e batido no liquidificador, engrossado com farinha de mandioca. O toque final fica por conta do refogado de alho e cebola, além de pedaços de linguiça e bacon fritos na hora para acompanhar. É um prato que abraça o paladar.

Doce de Leite

Nenhuma refeição mineira está completa sem uma boa sobremesa. O doce de leite pastoso, feito lentamente no tacho, é o mais tradicional. Para uma versão caseira mais prática, basta cozinhar uma lata de leite condensado na panela de pressão por cerca de 40 minutos. O resultado é um doce cremoso, de cor caramelada, perfeito para comer puro ou acompanhado de um pedaço de queijo branco.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.