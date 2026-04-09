Receitas simples: 3 petiscos práticos para fazer em casa em poucos minutos

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Seja para acompanhar um jogo, receber visitas de última hora ou simplesmente evitar longos períodos na cozinha, apostar em receitas rápidas pode transformar a rotina. Com poucos ingredientes e preparo descomplicado, é possível criar petiscos saborosos e versáteis em poucos minutos.

A proposta é simplificar sem abrir mão do sabor, com opções que funcionam tanto como lanche quanto como entrada em diferentes ocasiões. A seguir, três sugestões práticas que cabem no dia a dia e exigem pouco esforço.

Leia Mais

Petiscos rápidos para o dia de jogo

Mini pizza de pão de forma

Clássica, econômica e pronta em minutos, essa receita é ideal para quem busca praticidade sem abrir mão de um lanche quente.

Ingredientes:

fatias de pão de forma;

molho de tomate;

queijo muçarela;

orégano;

recheio a gosto (calabresa, presunto, tomate ou azeitona).

Modo de preparo:

espalhe o molho de tomate sobre as fatias de pão; adicione o queijo e finalize com os ingredientes de sua preferência; leve ao forno preaquecido por cerca de 10 minutos ou à airfryer por 5 minutos, até o queijo derreter e o pão ficar levemente crocante.

Guacamole com nachos

Refrescante e sem necessidade de fogo, essa opção é perfeita para dias quentes ou para quem busca rapidez total.

Ingredientes:

1 ou 2 abacates maduros;

1 tomate picado sem sementes;

1/2 cebola roxa picada;

suco de 1 limão;

coentro a gosto;

sal e pimenta a gosto;

nachos ou tortilhas de milho.

Modo de preparo:

amasse o abacate e misture com os demais ingredientes até formar uma pasta rústica; ajuste o tempero e sirva imediatamente com nachos para manter a crocância.

Espetinho caprese

Leve, visualmente atrativo e cheio de sabor, esse petisco é uma opção prática que também funciona bem para servir visitas.

Ingredientes:

tomate cereja;

muçarela de búfala (bolinhas);

folhas de manjericão;

azeite de oliva;

sal a gosto.

Modo de preparo:

monte os espetinhos intercalando tomate, muçarela e manjericão; finalize com um fio de azeite e uma pitada de sal; sirva fresco. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.