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Praticidade

Receitas simples: 3 petiscos práticos para fazer em casa em poucos minutos

Com ingredientes simples e preparo ágil, receitas práticas garantem sabor no dia a dia sem exigir tempo ou habilidade na cozinha

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
09/04/2026 11:45

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Receitas simples: 3 petiscos práticos para fazer em casa em poucos minutos
Mini pizzas de pão de forma são uma opção prática e saborosa para servir em casa crédito: Pexels

Seja para acompanhar um jogo, receber visitas de última hora ou simplesmente evitar longos períodos na cozinha, apostar em receitas rápidas pode transformar a rotina. Com poucos ingredientes e preparo descomplicado, é possível criar petiscos saborosos e versáteis em poucos minutos.

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A proposta é simplificar sem abrir mão do sabor, com opções que funcionam tanto como lanche quanto como entrada em diferentes ocasiões. A seguir, três sugestões práticas que cabem no dia a dia e exigem pouco esforço.

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Petiscos rápidos para o dia de jogo

Mini pizza de pão de forma

Clássica, econômica e pronta em minutos, essa receita é ideal para quem busca praticidade sem abrir mão de um lanche quente.

Ingredientes:

  • fatias de pão de forma;

  • molho de tomate;

  • queijo muçarela;

  • orégano;

  • recheio a gosto (calabresa, presunto, tomate ou azeitona).

Modo de preparo:

  1. espalhe o molho de tomate sobre as fatias de pão;

  2. adicione o queijo e finalize com os ingredientes de sua preferência;

  3. leve ao forno preaquecido por cerca de 10 minutos ou à airfryer por 5 minutos, até o queijo derreter e o pão ficar levemente crocante.

Guacamole com nachos

Refrescante e sem necessidade de fogo, essa opção é perfeita para dias quentes ou para quem busca rapidez total.

Ingredientes:

  • 1 ou 2 abacates maduros;

  • 1 tomate picado sem sementes;

  • 1/2 cebola roxa picada;

  • suco de 1 limão;

  • coentro a gosto;

  • sal e pimenta a gosto;

  • nachos ou tortilhas de milho.

Modo de preparo:

  1. amasse o abacate e misture com os demais ingredientes até formar uma pasta rústica;

  2. ajuste o tempero e sirva imediatamente com nachos para manter a crocância.

Espetinho caprese

Leve, visualmente atrativo e cheio de sabor, esse petisco é uma opção prática que também funciona bem para servir visitas.

Ingredientes:

  • tomate cereja;

  • muçarela de búfala (bolinhas);

  • folhas de manjericão;

  • azeite de oliva;

  • sal a gosto.

Modo de preparo:

  1. monte os espetinhos intercalando tomate, muçarela e manjericão;

  2. finalize com um fio de azeite e uma pitada de sal;

  3. sirva fresco.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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