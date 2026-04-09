Receitas simples: 3 petiscos práticos para fazer em casa em poucos minutos
Com ingredientes simples e preparo ágil, receitas práticas garantem sabor no dia a dia sem exigir tempo ou habilidade na cozinha
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Seja para acompanhar um jogo, receber visitas de última hora ou simplesmente evitar longos períodos na cozinha, apostar em receitas rápidas pode transformar a rotina. Com poucos ingredientes e preparo descomplicado, é possível criar petiscos saborosos e versáteis em poucos minutos.
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A proposta é simplificar sem abrir mão do sabor, com opções que funcionam tanto como lanche quanto como entrada em diferentes ocasiões. A seguir, três sugestões práticas que cabem no dia a dia e exigem pouco esforço.
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Mini pizza de pão de forma
Clássica, econômica e pronta em minutos, essa receita é ideal para quem busca praticidade sem abrir mão de um lanche quente.
Ingredientes:
fatias de pão de forma;
molho de tomate;
queijo muçarela;
orégano;
recheio a gosto (calabresa, presunto, tomate ou azeitona).
Modo de preparo:
espalhe o molho de tomate sobre as fatias de pão;
adicione o queijo e finalize com os ingredientes de sua preferência;
leve ao forno preaquecido por cerca de 10 minutos ou à airfryer por 5 minutos, até o queijo derreter e o pão ficar levemente crocante.
Guacamole com nachos
Refrescante e sem necessidade de fogo, essa opção é perfeita para dias quentes ou para quem busca rapidez total.
Ingredientes:
1 ou 2 abacates maduros;
1 tomate picado sem sementes;
1/2 cebola roxa picada;
suco de 1 limão;
coentro a gosto;
sal e pimenta a gosto;
nachos ou tortilhas de milho.
Modo de preparo:
amasse o abacate e misture com os demais ingredientes até formar uma pasta rústica;
ajuste o tempero e sirva imediatamente com nachos para manter a crocância.
Espetinho caprese
Leve, visualmente atrativo e cheio de sabor, esse petisco é uma opção prática que também funciona bem para servir visitas.
Ingredientes:
tomate cereja;
muçarela de búfala (bolinhas);
folhas de manjericão;
azeite de oliva;
sal a gosto.
Modo de preparo:
monte os espetinhos intercalando tomate, muçarela e manjericão;
finalize com um fio de azeite e uma pitada de sal;
sirva fresco.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.