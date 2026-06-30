Gabriel Magalhães x Haaland: saiba quantas vezes se enfrentaram e quem leva a melhor (Haaland e Gabriel Magalhães se encaram)

O Brasil conheceu nesta terça-feira (30/6) o adversário nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Após vencer a Costa do Marfim por 2 a 1, a Noruega garantiu vaga e marcou um encontro que promete muito mais do que o duelo entre duas seleções: frente a frente estarão o zagueiro Gabriel Magalhães e o atacante Erling Haaland, protagonistas de uma das rivalidades mais intensas do futebol inglês nos últimos anos.

Acostumados a se enfrentar defendendo Arsenal-ING e Manchester City-ING, respectivamente, os dois protagonizaram partidas marcadas por disputas físicas, provocações, discussões e momentos que repercutiram em todo o mundo. Agora, pela primeira vez, levarão esse confronto para uma Copa do Mundo.

O duelo entre Brasil e Noruega será disputado nesse domingo (5/7), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, valendo vaga nas quartas de final.

Haaland e Gabriel Magalhães se encaram (foto: Darren Staples/AFP)

Atualmente, quem leva a melhor?

O retrospecto entre os dois favorece Haaland. Ao todo, Gabriel Magalhães e o camisa 9 norueguês já estiveram frente a frente em 11 partidas oficiais, todas por Arsenal e Manchester City.

Nesse período, Haaland saiu vencedor em cinco oportunidades, enquanto Gabriel venceu apenas duas. Os outros quatro confrontos terminaram empatados. Além disso, o atacante também leva vantagem nos números individuais:

11 jogos

5 vitórias de Haaland

2 vitórias de Gabriel Magalhães

4 empates

6 gols de Haaland

2 assistências de Haaland

1 gol de Gabriel Magalhães

Apesar dos números favoráveis ao atacante, Gabriel costuma ser apontado como um dos poucos zagueiros capazes de diminuir o impacto físico do norueguês, um dos atacantes mais letais do mundo.

Não por acaso, o defensor da Seleção Brasileira já afirmou que Haaland é o adversário mais difícil que enfrentou na carreira.

Árbitro adverte Haaland e Gabriel Magalhães (foto: Paul Ellis/AFP)

Todos os confrontos entre Gabriel Magalhães e Haaland

Premier League

Foi no Campeonato Inglês que a rivalidade ganhou força.

15/02/2023 Arsenal 1 x 3 Manchester City: Haaland marcou um gol.

Arsenal 1 x 3 Manchester City: Haaland marcou um gol. 26/04/2023 Manchester City 4 x 1 Arsenal: outro gol do norueguês.

Manchester City 4 x 1 Arsenal: outro gol do norueguês. 08/10/2023 Arsenal 1 x 0 Manchester City: vitória dos Gunners.

Arsenal 1 x 0 Manchester City: vitória dos Gunners. 31/03/2024 Manchester City 0 x 0 Arsenal: empate marcado pelo duelo físico entre ambos.

Manchester City 0 x 0 Arsenal: empate marcado pelo duelo físico entre ambos. 22/09/2024 Manchester City 2 x 2 Arsenal: Haaland marcou um gol e Gabriel fez outro. Foi neste jogo que o atacante arremessou a bola na cabeça de Magalhães após o empate dos Citizens nos acréscimos.

Manchester City 2 x 2 Arsenal: Haaland marcou um gol e Gabriel fez outro. Foi neste jogo que o atacante arremessou a bola na cabeça de Magalhães após o empate dos Citizens nos acréscimos. 02/02/2025 Arsenal 5 x 1 Manchester City: Gabriel marcou um gol e comemorou olhando para Haaland, em resposta às provocações anteriores.

Arsenal 5 x 1 Manchester City: Gabriel marcou um gol e comemorou olhando para Haaland, em resposta às provocações anteriores. 21/09/2025 Arsenal 1 x 1 Manchester City: Haaland voltou a marcar.

A rivalidade também apareceu em jogos eliminatórios e decisões.

27/01/2023 Manchester City 1 x 0 Arsenal: quarta fase da Copa da Inglaterra.

Manchester City 1 x 0 Arsenal: quarta fase da Copa da Inglaterra. 06/08/2023 Arsenal 1 (4) x (1) 1 Manchester City: Supercopa da Inglaterra. Gabriel conquistou o título nos pênaltis.

Arsenal 1 (4) x (1) 1 Manchester City: Supercopa da Inglaterra. Gabriel conquistou o título nos pênaltis. Final da Copa da Liga Inglesa 2025/26: Vitória do Manchester City por 2 a 0. Haaland levantou um troféu diante do rival.

Bola na cabeça, provocações e muita rivalidade

A rivalidade entre Gabriel e Haaland extrapolou o aspecto técnico e passou a ser também psicológica. O episódio mais marcante aconteceu em setembro de 2024. Após John Stones empatar o clássico nos acréscimos, Haaland correu até o gol, pegou a bola e a lançou contra a parte de trás da cabeça de Gabriel Magalhães, que sequer percebeu a ação.

Na mesma noite, o atacante ainda provocou o técnico Mikel Arteta com a frase “stay humble” (“mantenha a humildade”), declaração que repercutiu durante semanas na Inglaterra.

A resposta veio meses depois, quando, na goleada do Arsenal por 5 a 1, Gabriel marcou um dos gols e comemorou de maneira efusiva diante do atacante norueguês, gesto interpretado como uma resposta pública às provocações sofridas anteriormente.

Já em abril deste ano, os dois voltaram a protagonizar um confronto quente. Durante a vitória do City por 2 a 1, trocaram empurrões, agarrões e discussões durante praticamente toda a partida. Em um dos lances, Gabriel chegou a encostar a cabeça em Haaland. Ambos receberam cartão amarelo, e o VAR entendeu que não havia motivo para expulsão.

Após o jogo, Haaland ironizou a situação ao afirmar que Gabriel deveria agradecê-lo por não ter caído no lance, sugerindo que, se tivesse simulado, o brasileiro poderia ter sido expulso.

Haaland e Magalhães se abraçam (foto: Paul Ellis/AFP)

Respeito apesar da rivalidade

Apesar das constantes provocações, ambos já demonstraram admiração um pelo outro. Gabriel considera Haaland o atacante mais difícil que enfrentou na carreira, principalmente pela combinação de força física, velocidade e capacidade de finalização.

O camisa 9 da Noruega, por sua vez, também já elogiou o brasileiro em entrevistas, reconhecendo que poucos defensores conseguem competir fisicamente com ele durante os 90 minutos.

Duel no maior palco do futebol

Até aqui, todos os capítulos dessa rivalidade aconteceram na Inglaterra.

No domingo, porém, o cenário será completamente diferente.

Pela primeira vez, Gabriel Magalhães e Erling Haaland estarão frente a frente defendendo Brasil e Noruega em uma partida eliminatória de Copa do Mundo. De um lado, um dos principais zagueiros do futebol europeu. Do outro, um dos atacantes mais letais da atualidade.

O histórico mostra vantagem do norueguês, mas a disputa ganha agora um peso muito maior: quem vencer continuará vivo na luta pelo título mundial.

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A notícia Gabriel Magalhães x Haaland: saiba quantas vezes se enfrentaram e quem leva a melhor foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo