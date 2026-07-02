De fã a adversário de Neymar na Copa: a jornada de Antonio Nusa com os 'Vikings' da Noruega

Aos nove anos, Antonio Nusa se encantou pelos dribles de Neymar quando acompanhava o craque pela televisão. No próximo domingo (5), o agora jogador da seleção da Noruega enfrentará o Brasil e seu ídolo nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Os 'Vikings' do implacável Erling Haaland serão um grande desafio para a Seleção Brasileira. Para Nusa, essa jornada tem sido "uma loucura".

"Neymar é o meu ídolo desde que eu era pequeno. Cada vez que eu vejo suas jogadas no YouTube, me inspiro nele. Fico feliz quando o vejo jogar. Ele foi o meu herói", comentou o atacante de 21 anos.

"Isso é uma loucura. Um sonho que virou realidade", comentou o jovem norueguês em entrevista à emissora SBT, sobre o duelo contra o Brasil no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.

Nusa fez um golaço para abrir o placar para a Noruega na vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, na última terça-feira na fase de 16-avos de final.

Ele recebeu pela esquerda, se livrou de um marcador com um corte para dentro e bateu colocado no ângulo do goleiro Yahia Fofana.

Depois do empate da Cosa do Marfim, Haaland marcou para dar a vitória aos noruegueses.

- Uma vitória e uma camisa -

Nusa já sabe como é vencer Neymar. Seu clube, o RB Leipzig, enfrentou o Santos em um amistoso no ano passado saiu com a vitória por 3 a 1.

Após o jogo em Bragança Paulista, o atacante norueguês trocou de camisa com o craque do 'Peixe'.

"Está na minha sala", contou Nusa pouco depois, em entrevista à CNN.

Agora, no domingo, o jogo é muito diferente, já que vai determinar o destino do Brasil e da Noruega na Copa do Mundo.

Após a vitória dos 'Vikings' sobre a Costa do Marfim, Nusa considerou a classificação para as oitavas de final um feito histórico para a equipe escandinava, mas expressou confiança de que "o que vem pela frente" pode ser "ainda maior".

- Neymar joga? -

Será preciso esperar até domingo saber se Nusa e Neymar estarão juntos em campo.

O norueguês é presença garantida em um ataque que divide com Haaland e Alexander Sorloth.

Já Neymar entrou em apenas um dos quatro jogos que o Brasil disputou nesta Copa do Mundo.

O atacante de 34 anos ficou de fora do empate contra o Marrocos em 1 a 1 na estreia e na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti na fase de grupos.

Ele entrou no segundo tempo contra a Escócia (vitória por 3 a 0), na terceira rodada do Grupo C, e teve seus primeiros minutos com a camisa da Seleção desde 2023.

Contra o Japão, na vitória de virada por 2 a 1 pela fase de 16-avos de final, Neymar ficou no banco.

"Se não tivéssemos até o minuto 60, eu ia colocá-lo". Depois, "estávamos pensando em colocá-lo na prorrogação", explicou Ancelotti.

"Ele está bem", ressaltou o treinador italiano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

erc/cl/mcd/iga/cb