Copa: brasileiros recriam cenas de 'As branquelas' com Vini Jr. e Haaland

O duelo decisivo entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo acontece neste domingo (5/7), às 17h, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. No entanto, antes de decidirem quem segue no torneio, as estrelas das duas equipes protagonizaram um momento viral que agitou os torcedores na internet.

Os atacantes Vinícius Júnior e Erling Haaland trocaram mensagens descontraídas após um vídeo editado circular nas redes sociais. A brincadeira transformou os jogadores em protagonistas de uma famosa cena de comédia, mostrando que o clima é de leveza antes do mata-mata.

Os memes estão demais pic.twitter.com/yOxM18RUA1 — Isabelle Formiga (@FormigaIsabelle) July 2, 2026

Clima amistoso marca pré-jogo em Nova Jersey

Ao ser marcado em uma postagem no Instagram, o centroavante norueguês Haaland se divertiu com a montagem e desafiou o colega brasileiro. "Precisamos recriar isso", escreveu o jogador, acompanhado de emojis de risada. Em resposta, Vini Jr. reagiu apenas com gargalhadas à interação.

A montagem que originou o diálogo utiliza imagens do filme "As branquelas". No vídeo, o atacante brasileiro substitui o ator Terry Crews, enquanto o rosto do norueguês é colocado no lugar de Marlon Wayans. A trilha sonora não poderia ser outra senão a música "A thousand miles", da cantora Vanessa Carlton.

Vini Jr. em campo pela Seleção. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Vaga nas quartas de final em disputa

Apesar da descontração fora das quatro linhas, a realidade no gramado será de extrema competitividade. O jogo eliminatório em solo americano define qual seleção avançará para a próxima fase e qual se despede da competição de forma imediata.

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A partida deste domingo marca um dos confrontos mais aguardados desta fase do Mundial de 2026. O vencedor do embate garantirá seu lugar entre as oito melhores equipes do planeta, mantendo vivo o sonho do título em um confronto que coloca frente a frente dois dos maiores nomes do futebol atual.