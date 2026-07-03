A Copa do Mundo está lavando a minha alma

Não dá para esconder o sol com a peneira: o time do Brasil está muito fraco. Mas toda vez que falo isso, na mesma hora me lembro da Copa de 1994. O time foi para os Estados Unidos completamente desacreditado e ganhamos o tetra. Então, eu xingo, mas mantenho a esperança.

O time tinha Bebeto, Romário, Dunga, Taffarel e o Ronaldo Fenômeno, com 17 anos, que na época era chamado de Ronaldinho. Ganhamos a final na disputa de pênaltis, contra a Itália, porque o Roberto Baggio chutou a bola para o Sol. Foi execrado em seu país e virou nosso ídolo.

O time de 2002 que nos deu o penta era bom. Coleção de Ronaldos e de mau gosto – inesquecível aquele cabelinho a la Cascão do Fenônemo. E não é que resgataram esse terror em uma propaganda este ano? Como têm coragem de relembrar tal fato?

Mas o bom mesmo é que os jogos vêm dando zebra e os times ditos azarões estão tirando campeões da Copa. A cada time forte que sai, fico feliz, porque é menos um dos bons para enfrentarmos. Que saiam mais e que a gente continue, capengando, com a torcida falando mal, mas avançando.

Agora me contem: foi ou não foi uma lavada de alma a eliminação da Alemanha pelo Paraguai? Diminuiu ou não o amargor daquele 7x1? Gostei demais. Para falar a verdade, gostei da saída da Holanda também. Dois a menos.

Casemiro se redimiu. Eu e todo mundo que assiste comigo pedimos para o Ancelotti tirá-lo do time. Queimamos nossa língua. Mas tem o meio de campo, Paquetá lá? Não acho que ele faz muito, mas daí a vê-lo machucado, também não, né? Estou arrasada, pois a lesão foi grave e provavelmente ele não joga mais nesta Copa. Torcendo para que nos surpreenda na recuperação.

Outra coisa que não entendo: por que nosso goleiro não gosta do gol? Se ele gosta de ficar fora do espaço obrigatório e passear pelo meio do campo, não seria melhor pedir ao técnico para colocá-lo em uma posição na linha? Pois o que ele tem mostrado é que aquelas traves não são o verdadeiro eu dele. Ou, então, que brigou feio com elas e não quer fazer as pazes de jeito nenhum. Alguém diga a ele que Jesus ensinou o perdão... Apesar de que, no gol que levou do Japão, ele estava entre as traves. Milagre, e elas deram o troco pela briga.

Por falar em Japão, e as previsões do matemático e economista alemão Joachim Klement de que o Brasil seria eliminado pelos japoneses e a Holanda seria a grande campeã? Disseram, não sei se é verdade, que ele falou que se o Brasil passasse era por 50% de sorte.

Precisa ser matemático ou vidente para prever isso? Eu também falo: todo time tem 50% de chance de ganhar ou perder. Vai entender esse cara... E o povo acredita.

Eu e um grupo de amigas marcamos viagem para hoje, de trem, para Governador Valadares. Retornamos no domingo. Na época em que combinamos a viagem, nem pensamos em Copa do Mundo. Não é que estaremos dentro do trem na hora do jogo do Brasil, neste domingo?! Não sei se tem televisão no vagão ou se o celular vai pegar. Como torcer dentro de um vagão de trem?

Enfim, a gente vai reclamando, xingando, e eles vão ganhando... Tá valendo. Quem sabe dá zebra de novo e o hexa vem?

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* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.