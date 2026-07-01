Com o frio, chega a Feira de Malhas e Tricô do Sul de Minas

Sou fã e consumidora da Feira de Malhas e Tricô do Sul de Minas. Todas as vezes que ela vem a BH, faço questão de ir e comprar. Sou friorenta e não me faço de rogada: esfriou, me agasalho mesmo. Nesta feira, faço a festa, pois tem coisas lindas com preço muito bom.

Há três ou quatro anos, fui a um almoço no Instituto Ivo Faria para conhecer o lançamento da coleção de joias “Fé”, desenhadas por Naty Vasconcelos e Alessandra Alvim, da Angela Alvim Joias. Fiquei surpresa com o grande número de mulheres me elogiando, perguntando de onde era a minha roupa. Quando dizia que tinha comprado na feira de tricô do Sul de Minas, não acreditavam. Mas era a pura verdade.

Usava um conjunto de saia justa e casaquinho, em lã rosa-seco, com delicado fio dourado. Complementei com calçado transparente e adorno em miçanga rosa, da Anna Barroso, e colar curto de elos gigantes, dourado, de Juliana Boechat. Estava realmente elegante. A roupa é da confecção Dois Corações, que participa da feira.

Tenho outras peças de lá que fazem o mesmo sucesso. Semana passada, fui a um almoço de aniversário com meu conjunto de calça larga e blusa de lã.

Estava frio, ele é quentinho, confortável e elegante. Todas as mulheres elogiaram, perguntaram onde tinha comprado. Também se surpreenderam quando contei que era da feira. Modelo ótimo, porque se uso com salto, fica chique. Se calço um tênis, fica esporte. Dá para todas as ocasiões. Acho que nunca tive uma roupa tão confortável. E é deste ano.

As pessoas ainda não perceberam que lá tem muita roupa fashion. É só ter paciência e tempo para rodar o Minascentro, pois são muitos expositores.

Infelizmente, as pessoas têm visão errada sobre a feira. Lá, a gente encontra de tudo, de peça básica até linha mais estilosa. E agora muitos trabalham com tecidos mais leves e também com couro.

A 69ª edição da feira abre nesta sexta-feira (3/7), no Minascentro, onde fica até o próximo dia 12. Uma das principais novidades é o estande voltado exclusivamente para decoração, com peças para o lar produzidas em malhas de tricô.

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* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.