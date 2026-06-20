Quem doa sangue, doa vida e amor

Este mês é marcado pela campanha Junho Vermelho, que busca conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue. Só quem precisou de sangue para salvar a vida de um parente ou amigo sabe realmente a importância deste ato solidário e também a dificuldade de encontrar doadores.

Pior: muita gente doa para amigos e parentes, mas depois deixa de fazê-lo. Não se esqueçam de que este gesto salva vidas. É fundamental manter estoques dos hemocentros abastecidos.

A doação de sangue levanta uma dúvida: ela pode causar deficiência de ferro?

A resposta é que, embora seja segura e realizada dentro de critérios rigorosos, ela provoca perda temporária de ferro no organismo. Isso acontece porque o mineral faz parte da composição da hemoglobina, proteína presente nos glóbulos vermelhos, responsável pelo transporte de oxigênio para os tecidos.

De acordo com o dr. Carlos Alberto Reyes Medina, diretor da Carnot Laboratórios, a maioria das pessoas consegue repor naturalmente o ferro ao longo do tempo.

No entanto, alguns grupos merecem atenção especial, principalmente aqueles que já apresentam estoques reduzidos de ferro ou têm maior necessidade desse nutriente.

“A cada doação de sangue, mulheres em idade fértil, doadores frequentes, gestantes e pessoas com dietas restritivas podem apresentar maior risco de desenvolver deficiência de ferro”, afirma o médico.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a falta de ferro é a deficiência nutricional mais comum no planeta, além de principal causa da anemia. Estima-se que cerca de 30% das mulheres em idade reprodutiva sejam anêmicas.

Estudos publicados na revista científica Transfusion mostram que doadores frequentes de sangue têm maior probabilidade de desenvolver estoques reduzidos de ferro quando comparados à população geral. A condição nem sempre provoca sintomas imediatos, mas pode evoluir ao longo do tempo.

Entre os principais sinais de deficiência de ferro estão cansaço persistente, fraqueza, dificuldade de concentração, queda de cabelo, unhas frágeis, palidez e redução do desempenho físico. Muitas vezes, esses sintomas são atribuídos ao estresse ou à rotina intensa, o que pode atrasar o diagnóstico.

No Brasil, a Fundação Pró-Sangue destaca que homens podem doar sangue até quatro vezes por ano e mulheres até três vezes por ano, justamente para permitir que o organismo tenha tempo suficiente para se recuperar.

Segundo o dr. Carlos Medina, isso não significa que as pessoas devem deixar de doar sangue. Pelo contrário. O mais importante é que o doador mantenha hábitos saudáveis e acompanhamento médico quando necessário.

Alimentação equilibrada, rica em fontes de ferro, pode contribuir para a reposição do mineral. Carnes, vísceras, feijões, lentilhas, vegetais verde-escuros e alimentos associados à vitamina C ajudam a melhorar a absorção do nutriente. Em algumas situações, a suplementação pode ser indicada pelo profissional de saúde.

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*Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.