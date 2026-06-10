Peptídeos: segredo para a pele jovem e corpo saudável

No final dos anos 1990, fiz minha primeira lipoaspiração. Foi um sucesso. O médico tirou quase 7l de gordura do meu corpo, o que era muito na época. Tanto que fez meu culote, mas não fez as pernas. Naquela época, tomei conhecimento de que temos peptídeo no corpo, algo de que nunca ouvira falar.

Depois da lipo, comecei a ficar muito cansada. Se subisse dois degraus, parecia ter subido a escadaria da Penha. Se andasse um quarteirão, quase colocava os bofes para fora. Qualquer esforço, por menor que fosse, causava exaustão e taquicardia. Procurei o renomado endocrinologista Paulo Dias do Nascimento, que me pediu uma batelada de exames, entre eles o de peptídeo C.

Resumindo: a culpa era dele. O cérebro não processou meu rápido emagrecimento, não mandou o o telegrama para o pâncreas, que continuou enviando insulina como se eu ainda fosse gorda, porque o emagrecimento foi muito rápido, em horas. Tomei um remedinho, de cujo nome não me lembro, e fiquei curada.

Agora, os peptídeos ganham espaço em protocolos de saúde, estética e performance por sua capacidade de atuar diretamente na comunicação celular. Compostos por pequenas cadeias de aminoácidos, eles participam de processos importantes, como estímulo à produção de colágeno, reparação tecidual, controle inflamatório e sinalização no processo de emagrecimento e recuperação muscular, fatores que impactam tanto a qualidade da pele quanto a composição corporal.

A doutora Paula Góes, dermatologista do Instituto Aeon, explica que alguns tipos de peptídeos funcionam como sinalizadores biológicos capazes de estimular os fibroblastos, células responsáveis pela produção de colágeno e elastina.

Além dos benefícios estéticos, os peptídeos podem contribuir para a recuperação muscular no processo de emagrecimento e o equilíbrio metabólico. O doutor Rodolfo Gusmão, médico integrativo, destaca que eles auxiliam na preservação da massa magra, na recuperação pós-treino e na resposta inflamatória do organismo, principalmente quando associados à rotina saudável.

No emagrecimento acelerado, a flacidez tende a ser uma preocupação, e nessa hora os peptídeos são aliados na manutenção da qualidade da pele e no suporte à síntese de colágeno.

Segundo especialistas, a resposta aos tratamentos depende de uma abordagem ampla. Alimentação rica em proteínas, vitaminas antioxidantes e hidratação adequada são fundamentais para que o organismo tenha os nutrientes necessários para regeneração e produção de colágeno.

Como sempre, a prática de exercícios físicos exerce papel importante na qualidade da pele e na composição corporal, pois o peptídeo não substitui hábitos saudáveis.

Com o avanço das terapias voltadas à saúde metabólica e ao emagrecimento, cresce a procura por abordagens mais integrativas. Em alguns casos, os peptídeos podem ser combinados a protocolos que incluem suplementação, infusões vitamínicas e tratamentos voltados ao controle do apetite e melhora da composição corporal.

O principal é entender que resultados consistentes dependem da combinação entre tecnologia, acompanhamento médico e mudanças sustentáveis no estilo de vida.

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* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.