Como ficou fácil evitar conversar com estranhos!

Esta semana, fui ao local de refeições aqui da empresa. Dois colegas almoçavam e, educadamente, os cumprimentei. Silêncio profundo, nem mesmo um simples aceno de cabeça ou movimento no olhar. Quando saí, resolvi observar a dupla mais atentamente. Ambos com fone de ouvido, nem sequer perceberam minha presença.

Fones de ouvido – alguns têm até cancelamento de ruído – nos permitem criar bolhas sonoras pessoais em qualquer lugar. Seja ônibus, fila do supermercado, sala de espera ou rua, o local se reduz a nosso mundinho particular. A interação humana, antes inevitável, agora é opcional.

As compras on-line completam o isolamento. Por que trocar uma palavra com o atendente se é possível receber tudo em casa? Livros, roupas, comida e eletrodomésticos chegam com um clique. A experiência do outro, de ouvir alguém e ser ouvido, é substituída por telas que obedecem sem questionar.

Eu sou das antigas. Vou ao supermercado e ao sacolão. Roupa e calçado, não abro mão de comprar ao vivo e em cores. Certa vez, comprei suplemento vitamínico por aplicativo. Chegou errado, tinha de devolver. Minha vida é tão corrida que perdi o prazo. Imagina a roupa ou o sapato chegando de tamanho errado. Ah, nem...

Porém, gosto do autoatendimento no supermercado, não por não ter contato com ninguém, mas por evitar filas. A tecnologia promete eficiência, mas nos priva de encontros casuais que, muitas vezes, se transformavam em pequenas histórias compartilhadas.

E, quando tudo falha, tem o celular. Em bares, festas ou shows, é comum ver pessoas hipnotizadas pelas telas, ignorando o ambiente ao redor. O mundo real, com suas conversas inesperadas e risadas, virou pano de fundo. Que pena... Sanguíneos sofrem com isso.

Evitamos pequenos atritos, mas também perdemos a espontaneidade do encontro humano. Não há mais aquele instante em que o desconhecido sorri, comenta algo ou compartilha uma experiência. É a mudança estrutural da forma de nos relacionarmos com o mundo. A tecnologia nos conecta a pessoas distantes, mas nos distancia das mais próximas.

O desafio é encontrar o equilíbrio. Usar a tecnologia sem permitir que ela substitua o calor humano. O contato com desconhecidos fazia parte da rotina. Alguns duravam poucos segundos, outros se transformavam em amizades, oportunidades de trabalho, romances ou apenas lembranças agradáveis.

As cidades enfrentam problemas de solidão e ansiedade. Nunca estivemos tão conectados e, ao mesmo tempo, tão longe do contato humano. Os celulares se tornaram escudos contra o desconforto social. Resultado: os momentos de ócio sumiram e com eles muitas oportunidades de interação espontânea.

Bares, cafés e restaurantes continuam cheios, mas ocupados por pessoas fisicamente presentes e mentalmente ausentes. Amigos se reúnem, mas olham o celular o tempo todo. Casais interrompem conversas para responder a mensagens, ou nem conversam.

Nos shows e eventos, em vez de assistir à apresentação, as pessoas passam boa parte do tempo filmando e fotografando para postar nas redes sociais. A experiência deixa de ser vivida no presente e passa a ser mediada pela expectativa de exibição futura.

Talvez uma das perdas mais silenciosas do nosso tempo seja justamente esta arte esquecida: a capacidade de conversar com um estranho.

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* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.