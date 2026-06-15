Métricas de saúde podem nos ajudar a prever a longevidade (2)
Frequência cardíaca em repouso e a relação cintura-altura são indicadores importantes de nosso tempo de vida
Mais lidas
compartilheSIGA NO
No fim de semana, falei de pesquisas que vêm descobrindo métricas de saúde que podem sinalizar doenças anos antes do surgimento de sintomas. Comentei também que pequenas alterações mensuráveis podem aumentar a duração e a qualidade de vida. Hoje apresento mais duas métricas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Uma delas é a frequência cardíaca em repouso, ou o número de batimentos cardíacos por minuto em repouso, importante indicador de quão bem e por quanto tempo viveremos.
O cardiologista e pesquisador dinamarquês Magnus T. Jensen constatou que frequência cardíaca em repouso mais elevada é fator de risco para mortalidade, podendo estar elevada por várias razões, como diabetes, doenças cardiovasculares e doença pulmonar obstrutiva crônica. Pode ser indicador de estresse físico e também psicológico.
O estudo começou em 2009. Acompanhou 2.798 homens saudáveis de meia-idade durante 16 anos, medindo sua frequência cardíaca em repouso, nível de condicionamento físico e fatores de estilo de vida. Pesquisadores descobriram que quanto maior a frequência cardíaca, maior o risco de morte ao longo do tempo.
Leia Mais
A pesquisa de Jensen com 4.282 gêmeos idênticos e fraternos detectou que a frequência cardíaca em repouso era hereditária em cerca de 23% deles. O irmão com frequência cardíaca em repouso mais alta tinha maior probabilidade de morrer primeiro.
Em adultos, a frequência cardíaca em repouso geralmente fica entre 60 bpm e 100 bpm, embora, segundo Jensen, a frequência cardíaca em repouso saudável seja totalmente individual.
Qual é o fator mais eficaz para reduzir a frequência cardíaca em repouso? Aqueles relacionados ao estilo de vida desempenham papel importante. Fumar, beber, estresse físico e psicológico são problemáticos. Qualquer pessoa pode medir sua própria frequência cardíaca.
Outra métrica é a relação cintura-altura. Durante décadas, o índice de massa corporal (IMC) foi a medida de composição do corpo mais usada na medicina. No entanto, o IMC tem uma falha fundamental: não distingue entre músculo e gordura, além de não informar onde a gordura está armazenada.
Essa distinção é relevante, porque a gordura visceral, que se acumula ao redor de nossos órgãos internos, é mais perigosa do que a gordura armazenada em outras partes do corpo. Ela está associada a inflamação, resistência à insulina, doenças cardiovasculares e morte prematura.
O geriatra Francesco Landi e colegas descobriram que medidas antropométricas que refletem a adiposidade central, particularmente a relação cintura-estatura, estavam associadas ao desempenho físico. Pessoas com índices mais elevados tenderam a apresentar piores resultados funcionais, sugerindo uma ligação entre a distribuição de gordura central e o declínio precoce da função física.
A relação cintura-estatura reflete a gordura abdominal em relação ao tamanho do corpo, que está intimamente ligada ao risco metabólico. A adiposidade central está associada a doenças cardiovasculares, diabetes e declínio funcional, fatores que impactam a longevidade.
A cientista nutricional britânica Margaret Ashwell ajudou a transformar a relação cintura-estatura em marcador de saúde e longevidade reconhecido globalmente. Sua pesquisa demonstrou que essa relação é melhor preditor de mortalidade do que o IMC em homens, mulheres, todos os grupos étnicos e crianças com mais de 5 anos.
O motivo pelo qual a gordura visceral é tão prejudicial, explicou Ashwell, é de ordem mecânica. Para chegar a ela, pegue um pedaço de barbante, meça sua cintura (abaixo das costelas e acima dos ossos do quadril), depois meça sua altura. O objetivo é que a medida da cintura seja menor do que a metade da altura. A proporção cintura-altura ideal fica entre 0,4 e 0,5. Qual deve ser o comprimento do pedaço de barbante? Menos da metade de sua altura, se você quiser se manter saudável.
Continuarei abordando as métricas de saúde na próxima quarta-feira (17/6). Amanhã, falarei sobre outro tema.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
* Isabela Teixeira da Costa/Interina
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.