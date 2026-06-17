Métricas de saúde nos ajudam a prever a longevidade (final)

Hoje vou apresentar as duas últimas métricas.

Cortisol, muito conhecido de todos, é liberado em resposta ao estresse físico e emocional. Em curtos períodos, é saudável e necessário, pois melhora o foco e fornece energia quando mais precisamos. Mas quando os níveis de cortisol estão cronicamente elevados ou mal regulados, podem causar desgaste a longo prazo, processo chamado carga alostática.

Os efeitos podem ser graves. Níveis constantemente elevados encurtam os telômeros (capas protetoras nas extremidades do DNA), causam inflamação crônica, suprimem a função imunológica, degradam os músculos, aumentam o açúcar no sangue e a gordura visceral. Também aceleram o envelhecimento cerebral, tornando-nos mais suscetíveis a doenças neurodegenerativas.

Um estudo de 2017, publicado na revista Neurology, descobriu que níveis elevados e persistentes de cortisol a longo prazo previram a doença de Alzheimer até seis anos antes do aparecimento dos sintomas.

Igualmente importante é como ele se comporta ao longo do dia. Em padrão saudável, o cortisol atinge seu pico pela manhã e diminui gradualmente, alcançando níveis mais baixos por volta da meia-noite. Níveis não saudáveis permanecem baixos durante todo o dia ou se elevam à noite.

Padrões de desregulação frequentemente surgem anos antes do diagnóstico clínico. Podemos reduzi-los naturalmente controlando o estresse, dormindo bem, com dieta saudável, praticando exercícios, com relacionamentos positivos e hidratação. Os níveis de cortisol podem ser medidos por meio de exames de sangue, urina ou saliva.

Deficiências nutricionais são outra métrica. A nutrição costuma ser ofuscada por fatores como sono ou exercícios físicos, mas a deficiência de nutrientes vitais, incluindo vitaminas, minerais e ácidos graxos essenciais, pode nos tornar mais suscetíveis a doenças, acelerar o envelhecimento e até mesmo encurtar nossas vidas.

O pesquisador e patologista Matt Kaeberlein faz a distinção entre deficiência e insuficiência. A verdadeira deficiência produz disfunções clinicamente reconhecíveis, enquanto a insuficiência (níveis abaixo do ideal, mas não criticamente baixos) pode prejudicar silenciosamente a saúde ao longo de anos ou décadas sem gerar um diagnóstico óbvio.

Kaeberlein explica que existem alguns nutrientes aos quais devemos prestar atenção, tanto por seus efeitos na longevidade quanto porque muitos de nós não os consumimos em quantidade suficiente. São eles: vitamina D, ômega-3 e magnésio.

Pesquisas demonstraram que a insuficiência de vitamina D pode encurtar os telômeros e aumentar os danos ao DNA relacionados à idade; pessoas com deficiência prolongada aumentam o risco de desenvolver doenças relacionadas à idade e morte prematura.

Os ácidos graxos ômega-3 promovem a longevidade ao retardar o envelhecimento biológico, reduzir a inflamação crônica e melhorar a saúde cardiovascular e cognitiva.

O magnésio é essencial para a replicação e reparação do DNA, reduzindo a inflamação, apoiando a função mitocondrial, fortalecendo o sistema cardiovascular e contribuindo para a saúde metabólica, tornando-se crucial para uma vida longa e saudável.

Muitos americanos apresentam deficiência de potássio, cálcio e vitaminas do complexo B, enquanto a deficiência de vitamina B12 e de ferro é particularmente relevante para aqueles que evitam produtos de origem animal, para mulheres na perimenopausa e para adolescentes, informa Kaeberlein.

A maioria das métricas publicadas aqui não exige laboratório ou exames caros, elas podem ser monitoradas em casa. Todas elas respondem às mesmas intervenções fundamentais: exercícios regulares, sono de qualidade, dieta rica em nutrientes, controle do estresse e atenção constante às mudanças que o corpo sofre ao longo do tempo.

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* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.