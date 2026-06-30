Por que algumas pessoas atraem mais pernilongos do que outras?

Você é perseguida por pernilongos, borrachudos e mosquitinhos que picam? Já falaram que você tem sangue doce? Não é verdade. Se os bichinhos incômodos parecem te encontrar primeiro, não é azar. É química.

Cientistas passaram a última década tentando descobrir o que faz com que algumas pessoas sejam “iscas” para mosquitos, enquanto outras são praticamente invisíveis. A resposta não tem nada a ver com sangue doce. Estudos recentes esclarecem os sinais específicos que os guiam para escolher alvos, além do que você pode fazer a respeito, se é que pode fazer algo.

O biólogo Jeff Riffel, professor da Universidade de Washington, diz que eles são “pequenos vampiros” e não escolhem as vítimas aleatoriamente.

A estratégia de caça dos mosquitos começa com a detecção da presença da vítima por meio da respiração. Nossa expiração funciona como farol explica Riffell. “O cheiro é um atrativo de longa distância que indica a eles: ah, tem alguém por perto. Conseguem sentir o cheiro do dióxido de carbono a cerca de 100 metros de distância.”

Identificar a presença do mamífero de sangue quente nas proximidades é apenas o primeiro passo. Para escolher uma pessoa específica, os mosquitos utilizam abordagem multissensorial. A combinação de estímulos, incluindo dióxido de carbono, odor e calor corporal, orienta o comportamento de busca por hospedeiros.

De perto, o odor da pele é o fator dominante, moldado pela mistura de substâncias químicas liberadas pela pele. Embora imperceptível para os humanos, nossa pele exala odor semelhante ao do queijo Limburger para os mosquitos, sinalizando que é hora do jantar.

Algumas pessoas são mais atraentes do que outras, pois têm níveis elevados de ácidos carboxílicos na pele. Essas moléculas são produzidas quando bactérias decompõem substâncias presentes no suor e nos óleos da pele.

Estudos descobriram que mosquitos são fortemente guiados por sinais de odor produzidos por micróbios da pele, que convertem compostos em substâncias químicas que variam de pessoa para pessoa.

Em última análise, a ação desses insetos resulta de múltiplos sinais biológicos sobrepostos, não de um único estímulo. No caso de algumas pessoas, vários fatores podem atuar em conjunto, criando a tempestade perfeita. Alguns indivíduos produzem naturalmente mais calor, exalam mais dióxido de carbono ou emitem níveis elevados de certos compostos voláteis, tornando-se mais atraentes.

Evidências sugerem também que mosquitos podem ser atraídos por quem bebe cerveja no churrasco.

É possível você se tornar menos atraente para os mosquitos? Use repelente; passe óleo de citronela; vista roupas claras e roupas tratadas com permetrina. Dê preferência a produtos sem fragrância, pois sabonetes e perfumes fortes podem alterar seu perfil olfativo.

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* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.