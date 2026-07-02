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Lucas Paquetá está fora de jogo contra Noruega pelas oitavas de final da Copa

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AFP
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Repórter
02/07/2026 13:49

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O meio-campista Lucas Paquetá não jogará na partida de oitavas de final da Copa do Mundo entre Brasil e Noruega no domingo, disse à AFP, nesta quinta-feira (2), uma fonte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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Um retorno do jogador do Flamengo no torneio só seria cogitado se a Seleção Brasileira se classificar para a final em 19 de julho no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, acrescentou a fonte.

Titular no meio-campo ao lado de Casemiro e Bruno Guimarães, Paquetá sofreu uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda na vitória por 2 a 1 sobre o Japão na segunda-feira, em Houston.

O jogador está sob tratamento intensivo desde então e é o único desfalque confirmado de Carlo Ancelotti para o próximo confronto diante dos noruegueses.

O atacante Raphinha, com lesão na coxa direita desde o segundo jogo da fase de grupos, contra o Haiti, já começou a realizar algumas atividades físicas à parte do elenco.

Em caso de necessidade, e de acordo com sua evolução até domingo, ele poderia ficar no banco de reservas, acrescentou a mesma fonte.

A Seleção treinou na manhã desta quinta-feira sob intenso calor no centro de treinamento Columbia Park, em Morristown, Nova Jersey, onde o termômetro marcou 36 graus e a sensação térmica chegou a 41 °C. 

Além de Paquetá e Raphinha, o atacante Rayan não participou dos 15 minutos de treino aberto à imprensa. 

O jovem de 19 anos, substituto do ponta do Barcelona, realizou trabalho de cargas na academia e não deve ter problemas para a partida de domingo.

A grande dúvida da equipe é quem vai substituir Paquetá: se Ancelotti optará por um substituto natural, como Danilo Santos, ou vai modificar o esquema tático para incluir um atacante, como Endrick ou Gabriel Martinelli.

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raa/ma/yr/jc

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