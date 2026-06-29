Um furacão chamado Seleção Brasileira

Houston (EUA) – Cobrir Copa do Mundo é uma experiência única do ponto de vista profissional e também pessoal. São inúmeras as experiências adquiridas, por mais tempo que a gente tenha de profissão, incluindo outros Mundiais no currículo – no caso, este é o meu quarto.

A chegada da Seleção Brasileira ao Texas, no último sábado (27/6), me fez sentir novamente o frio na barriga de outros tempos, como na primeira Copa, em 1998, ao mesmo tempo que o coração aqueceu com o reencontro de velhos e novos companheiros de profissão. Claro que as redes sociais e aplicativos de mensagens permitiram um contato maior com quem mora longe, mas há aqueles com os quais praticamente só converso a cada quatro anos.

Até agora, estava cobrindo seleções de outros países, ouvindo torcedores de outras nacionalidades, encontrei poucos brasileiros, a não ser durante os jogos do Escrete Canarinho nas Fan Fests de Dallas e Houston. Posso dizer que estava suave, mas gosto mesmo é de confusão. E foi justamente o que encontrei no primeiro contato com a delegação verde-amarela neste Mundial.

Sob um calor de 34º C e sensação térmica acima dos 40º C, centenas de brasileiros – e estrangeiros – ficaram até duas horas sob sol forte para conseguir um autógrafo, uma foto ou mesmo um aceno de seus ídolos. Vi crianças chorando de emoção quando atletas como Neymar, Vinicius Júnior, Alisson, Marquinhos, Lucas Paquetá, entre outros, desceram do ônibus e se aproximaram. Inadmissível foi perceber que alguns passaram direto, sem sequer dar um tchau para os fãs.

Profissionais de imprensa foram confinados em um pequeno espaço em frente ao hotel, sendo avisados que não poderiam retornar se saíssem, mesmo que fosse para ir ao banheiro, por exemplo. Mas nós estamos acostumados, faz parte do nosso trabalho.

O torcedor, não. O torcedor vai atrás dos jogadores por devoção. E quer muito pouco em troca.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Que a Seleção Brasileira faça um grande jogo hoje, contra o Japão, dando alegria não só para quem tem a chance de estar aqui, mas para os aficionados de todo o mundo. E que a maioria de seus integrantes continue dando atenção aos torcedores na próxima cidade que for recebida com tanto amor.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.