Assine
overlay
Início Cultura
LUTO NO CINEMA

Kjell Nilsson, ator de 'Mad Max', morre aos 76 anos

Sueco viveu Lord Humungus em "Mad Max 2: A caçada continua"; ele lutava contra doença renal e fazia sessões de diálise regularmente

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
03/07/2026 14:26

compartilhe

SIGA
×
Kjell Nilsson morreu após batalha de quase cinco anos contra doença renal
Kjell Nilsson morreu após batalha de quase cinco anos contra doença renal crédito: Reprodução/Redes sociais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator sueco Kjell Nilsson, conhecido por interpretar o vilão Lord Humungus em "Mad Max 2: A Caçada Continua", morreu aos 76 anos, na Austrália.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Nilsson morreu na quinta-feira (2/7), em Queensland, cercado por pessoas próximas, após conviver por anos com uma doença renal. Em um texto publicado no Facebook, a família do artista disse que ele enfrentou o problema por cerca de quatro anos e meio, com sessões de diálise três vezes por semana.

A família descreveu o período como desgastante e afirmou que o ator decidiu interromper a diálise nos últimos dias. "Foi uma jornada longa e dolorosa, cheia de incontáveis batalhas para superar, incluindo a perda gradual de sua autonomia corporal", diz o texto.

Segundo o relato, Nilsson morreu enquanto dormia e passou os dias anteriores com tranquilidade. "Os dias que antecederam sua morte foram cheios de alegria, gratidão, paz e aceitação. Ele fez do jeito dele".

O texto também diz que médicos haviam previsto, em 2022, que ele não chegaria ao primeiro Natal após a falência renal. "Ele provou que eles estavam errados. Ele celebrou mais quatro Natais, o que lhe deu quatro preciosos anos extras com as pessoas que ele mais amava".

Nascido na Suécia, Nilsson teve carreira como halterofilista de nível olímpico antes de atuar. De acordo com a família, ele se mudou para a Austrália em 1980 para treinar atletas suecos para os Jogos de Moscou.

Foi no país que ele conheceu a atriz Kate Ferguson, com quem se casou, e depois voltou a morar na Austrália. Mais tarde, ele passou a buscar oportunidades na indústria do cinema.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em "Mad Max 2" Nilsson interpretou o principal vilão do filme, Lord Humungus. A família afirmou que ele viveu "uma vida colorida em seus próprios termos, com convicção inabalável, um coração aventureiro e um espírito que se recusava a se render".

Tópicos relacionados:

acao cinema cult mad-max

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay