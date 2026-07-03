Kjell Nilsson, ator de 'Mad Max', morre aos 76 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator sueco Kjell Nilsson, conhecido por interpretar o vilão Lord Humungus em "Mad Max 2: A Caçada Continua", morreu aos 76 anos, na Austrália.

Nilsson morreu na quinta-feira (2/7), em Queensland, cercado por pessoas próximas, após conviver por anos com uma doença renal. Em um texto publicado no Facebook, a família do artista disse que ele enfrentou o problema por cerca de quatro anos e meio, com sessões de diálise três vezes por semana.

A família descreveu o período como desgastante e afirmou que o ator decidiu interromper a diálise nos últimos dias. "Foi uma jornada longa e dolorosa, cheia de incontáveis batalhas para superar, incluindo a perda gradual de sua autonomia corporal", diz o texto.

Segundo o relato, Nilsson morreu enquanto dormia e passou os dias anteriores com tranquilidade. "Os dias que antecederam sua morte foram cheios de alegria, gratidão, paz e aceitação. Ele fez do jeito dele".

O texto também diz que médicos haviam previsto, em 2022, que ele não chegaria ao primeiro Natal após a falência renal. "Ele provou que eles estavam errados. Ele celebrou mais quatro Natais, o que lhe deu quatro preciosos anos extras com as pessoas que ele mais amava".

Nascido na Suécia, Nilsson teve carreira como halterofilista de nível olímpico antes de atuar. De acordo com a família, ele se mudou para a Austrália em 1980 para treinar atletas suecos para os Jogos de Moscou.

Foi no país que ele conheceu a atriz Kate Ferguson, com quem se casou, e depois voltou a morar na Austrália. Mais tarde, ele passou a buscar oportunidades na indústria do cinema.

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Em "Mad Max 2" Nilsson interpretou o principal vilão do filme, Lord Humungus. A família afirmou que ele viveu "uma vida colorida em seus próprios termos, com convicção inabalável, um coração aventureiro e um espírito que se recusava a se render".