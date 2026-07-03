A volta de Conan: relembre a saga de Arnold Schwarzenegger no cinema

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Arnold Schwarzenegger está pronto para empunhar sua espada mais uma vez. O ator confirmou seu retorno ao papel do bárbaro cimério no aguardado filme "King Conan", que promete reviver a saga que o consagrou como um ícone dos filmes de ação nos anos 80. Com direção de Christopher McQuarrie (da franquia "Missão: Impossível") e filmagens previstas para começar em 2027, a nova história mostrará um Conan mais velho, governando seu reino por décadas antes de enfrentar uma nova ameaça.

Quem é Conan, o bárbaro?

Conan é um personagem de ficção criado pelo escritor Robert E. Howard em 1932. Nascido em meio a uma batalha na Ciméria, ele é um guerreiro conhecido por sua força descomunal, agilidade e instinto de sobrevivência, vagando por um mundo fantástico em busca de fortuna e aventura.

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Como "Conan, o bárbaro" transformou Schwarzenegger em astro?

Lançado em 1982, o filme "Conan, o bárbaro" foi o veículo perfeito para o físico impressionante de Arnold Schwarzenegger. A produção, um marco do gênero conhecido como "espada e feitiçaria", exigia um protagonista que transmitisse poder com poucas palavras, e o ex-fisiculturista austríaco se encaixou perfeitamente no papel.

O sucesso de bilheteria abriu as portas de Hollywood para Schwarzenegger, estabelecendo sua imagem como um herói de ação. A partir dali, sua carreira decolou com papéis em clássicos como "O exterminador do futuro" e "O predador", consolidando seu lugar entre os maiores nomes do cinema.

Quais são os filmes da saga original com Schwarzenegger?

"Conan, o bárbaro" (1982): o filme de origem que apresenta o personagem em sua jornada de vingança contra o feiticeiro Thulsa Doom, responsável pela morte de seus pais.

"Conan, o destruidor" (1984): uma sequência com um tom mais leve, na qual o bárbaro precisa escoltar uma princesa em uma perigosa missão para recuperar um artefato mágico.

Curiosidades sobre a produção dos filmes

Os bastidores da saga de Conan são repletos de detalhes que mostram a dedicação da equipe e do elenco para dar vida ao universo brutal do personagem.

Treinamento intenso: a preparação de Schwarzenegger para o papel foi exaustiva e incluiu um rigoroso treinamento com espadas, que durou meses, para garantir o realismo das cenas de combate.

Cenas sem dublês: o ator realizou a maior parte de suas cenas de ação, dispensando dublês em diversas sequências perigosas, incluindo lutas e escaladas em rochas.

A espada icônica: a famosa espada Atlantean, usada por Conan, foi desenhada especialmente para o filme e se tornou um dos objetos mais reconhecíveis da história do cinema de ação. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.